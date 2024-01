Linienbus und Holztransporter kollidieren in Baden-Baden

Zwischen einem Holztransporter und einem Linienbus ist es am Donnerstagnachmittag gegen 13.35 Uhr in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Offenburg gab es keine Verletzten.

Der 60-jährige Lkw-Fahrer fuhr mit seinem mit Baumstämmen geladenen Holztransporter die Hauptstraße entlang und bog nach rechts in die Schafbergstraße ein. Zur selben Zeit befuhr der 36-jährige Busfahrer mit seinem Bus die Hauptstraße in entgegengesetzter Richtung und kam aufgrund des Abbiegevorgangs des Lkw-Fahrers zum Stehen. Hierbei ragten die aufgeladenen Baumstämme auf dem Lkw so weit heraus, dass es zu einem Zusammenstoß mit dem Linienbus kam, teilte das Polizeipräsidium Offenburg mit. Die Baumstämme streiften an der Fahrerseite des Linienbusses entlang und zerstörten die Fensterscheiben.

Es gab keine Verletzten

Die beteiligten Fahrer und Fahrgäste wurde nicht verletzt. Wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilte, beläuft sich der Sachschaden auf etwa 9.000 Euro.