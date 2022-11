Baden-Baden verzeichnet zwei Einbrüche am Wochenende

Zu insgesamt zwei Einbrüchen ist es am Wochenende in der Baden-Badener Innenstadt gekommen. Die Polizei ermittelt.

In der Baden-Badener Innenstadt ist es am Sonntag zu zwei Einbrüchen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ermitteln die Beamten des Polizeireviers in beiden Fällen.

Am Sonntagabend kam es zu einem Einbruch in der Werderstraße. Durch eine Alarmanlage wurden die Polizisten auf diesen aufmerksam und rückten zu dem Wohnhaus aus. Wenige Minuten nach der Alarmierung waren die Beamten des Polizeireviers vor Ort und konnten in dem Wohnhaus keine Person mehr antreffen. Ob doch etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zu einem weiteren Einbruch kam es zwischen Samstag und Sonntag in der Lichtentaler Straße. Der Unbekannte verschaffte sich laut Angaben der Polizei Zugang zu einer im Umbau befindlichen Werkstatt. Hierbei erbeutete er in einem Büroraum Bargeld.