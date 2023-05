In gediegener Kleidung auf zwei Räder entspannt durch die Gegend fahren? In einer Gruppe, in der PS keine wirkliche Bedeutung haben? „Ja, das gibt es“, erklärt Michael Fauth alias Mezzo die Idee der sogenannten Distinguished Gentleman’s Rides (DGR). Der veranstaltet rund um den Globus Motorradausfahrten, um die Sensibilität für die physische und psychische Gesundheit von Männern zu erhöhen und Geld für wohltätige Zwecke zu sammeln. Auch in Baden-Baden gibt es eine Gruppe des DGR.

Wenn die diesjährige Tour, die Fauth zusammen mit Peter Lamparter organisiert, auf die Strecke geht, dann geht es also nicht um Geschwindigkeit. Folglich ist das Reglement zur Teilnahme auch sehr offen. „Jeder Biker, der sich ein bisschen schick anziehen mag, kann dabei sein.“ Welcher Art das Zweirad ist, spiele keine wirklich große Rolle. „Das können klassische Motorräder sein aber durchaus auch Motorroller.“

Start und Route sind noch geheim

Wohin die Ausfahrt geht und ab wo gestartet wird, sind Details, die erst nach der Anmeldung bekanntgegeben werden. Im Fall der Tour von Lamparter und Fauth wird Baden-Baden auf jeden Fall eine zentrale Rolle spielen. 2022 stand Freistett im Fokus, wo sich knapp 60 Fahrer getroffen hatten. Für die gute Sache, wenn man so will. Denn der Hintergrund ist ein durchaus ernster.

Es gehe um Männergesundheit, erklärt Michael Fauth, der schon mehrere Gentleman’s Rides organisiert hat. „Ich bin leidenschaftlicher Motorradfahrer“, berichtet er von seinen Reisen, über die er jeweils auch Bücher verfasst hat und sich in der Szene längst einen Namen machen konnte. Doch das hier sei eine Sache ganz anderes.

Hier geht es gemütlich und ruhig zur Sache. Ein Ansinnen, dass sich gut umsetzen lasse. „Ich organisiere in Baden-Baden zum wiederholten Male Gentleman’s Rides“, erklärt er. „Die Stadt ist nicht gerade als motorradfreundlich bekannt. Eventuell lässt sich das Niveau ein wenig anheben“, will er durch sein Engagement den positiven Effekt dieser weltweiten Benefizveranstaltung unterstreichen.

Spendengelderwerden durch Unternehmen „Movember“ verwaltet

So könne zwar durchaus jeder mitfahren, der sich anmeldet. Doch Idee sei, dass mit dieser organisierten Ausfahrt Spendengelder gesammelt werden. Jeder gebe da nach eigenem Gutdünken.

„Diese Spendengelder werden verwaltet durch das Unternehmen Movember“, berichtet er von Australien, wo die DGR ihren Ursprung nahm. Man wollte damit ursprünglich für zwei ganz wichtige Themen sensibilisieren. Suizidprävention und Hilfe bei Prostatakrebs. In der Zwischenzeit seien weitere Programme hinzugekommen. Es geht also um viele gesundheitliche Aspekte.

Die Organisation des Baden-Badener Regionalruns leitet Fauth bereits seit 2020. Im Jahr darauf fand die Ausfahrt formell unter der Marke des DGR statt. Und das habe Charme, meint er.

Was die Sache besonders spannend mache sei der Umstand, dass quasi zeitgleich Biker auf der ganze Welt für die Gesundheit von Männern unterwegs sind. Auf einer gut ausgetüftelten Route, betont Peter Lamparter. Die Fahrweise ist langsam und entspannt. Ziel der Ausfahrt ist die Gemeinschaft. Keiner bleibe zurück.

Ursprung der DGR liegt im australischen Sydney

Das war wohl auch der Ansatz von Mark Hawwa, als er in Sydney die Geschichte begründet. Ein Foto von Don Draper aus der Serie Mad Men hatte ihn inspiriert. Auf diesem Bild sah man ihn in seinem besten Anzug auf einem klassischen Motorrad sitzen. „Mark dachte sich, dass eine Mottofahrt eine gute Möglichkeit wäre, das häufig negative Klischee von Männern auf Motorrädern zu bekämpfen und dabei auch Nischenmotorrad-Gruppen zu verbinden.“

So kam 2016 „Movember“ als offizieller Wohltätigkeitspartner von The Distinguished Gentleman’s Ride hinzu. „Beide Organisationen teilen ein einfaches Ziel: Menschen zusammenzubringen.“