Zuerst wuselt es noch ein bisschen. Gespannt sind sie, die Kinder, und auch ein bisschen aufgeregt. In erstaunlich großer Zahl sind sie ins Gemeindehaus von St. Bernhard gekommen, um an der ersten Chorprobe des neuen ökumenischen Kinder- und Jugendchors „Königskinder-Chor“ teilzunehmen.

Nur zwei Monate Vorbereitung bis zur ersten Chorprobe

Die Chorleiterin Simone Möll, selbst Mutter dreier kleiner Kinder, versteht die Neugier der Kleinen zu nutzen. Ohne langatmige Einführung setzt sie sich ans Klavier, gibt mit ein paar Takten einen Rhythmus vor, den die Kinder gleich mitklatschen – und schon ist man mitten in der Chorprobe.

„Einen Kinderchor zu gründen, war schon immer mein Traum“, sagt Simone Möll, die derzeit gerade eine Ausbildung zur Chorleiterin absolviert. Mit Unterstützung ihrer Kirchengemeinde St. Bernhard und der gesamten Seelsorgeeinheit Baden-Baden kann sie diesen Traum nun verwirklichen.

Nur zwei Monate haben ausgereicht, um die Vorbereitungen für das neue Projekt zu treffen. Die Lieder mussten ausgewählt werden, mit denen man beginnen will, geeignete Räume für die Proben bereitgestellt und vor allem mussten Kinder gefunden werden, die sich für den Chor begeistern lassen. Doch das hat alles bestens geklappt, auch dank der Hilfe aus der Gemeinde. „Ich bin in der Gemeinde groß geworden und habe mich da schon immer eingebracht“, sagt sie und nennt als Beispiel die Band, in der sie als Keyboarderin spielt und die regelmäßig in den Jugendgottesdiensten „Jesusbande“ in der Bernharduskirche auftritt.

Chorleiterin motiviert Kinder spielerisch

Auch dort muss man zielorientiert arbeiten, um zu einem guten Auftritt zu kommen und das gelingt ihr auch mit der Kinderschar des neuen Chores scheinbar mühelos. Denn jetzt läuft ganz klassisch, wie in jedem gut geführten Chor, ein Programm mit Einsingen und Lockerungsübungen ab. Die Kinder merken dabei gar nicht, dass sie gerade ein solches Programm absolvieren, es macht ihnen offensichtlich ganz einfach Spaß, all die Töne, Geräusche und Rhythmen nachzumachen, die Simone Möll ihnen vormacht.

Unversehens sind die Kinder auf einmal mittendrin in der Erarbeitung der ersten Lieder. Und damit hat sich die Chorleiterin durchaus große Ziele gesteckt. Ein Musical sollen die Kinder singen, das dann an Weihnachten im Kindergottesdienst aufgeführt werden soll. Zuerst werden die kleinen Sängerinnen und Sänger mit dem Text, der Melodie und dem Rhythmus des ersten Liedes vertraut gemacht. Für die, die schon lesen können, gibt es ein Blatt mit Text und Noten, der Text ist aber auch groß auf einem Flipchart notiert.

Schon an Weihnachten steht ein Auftritt an

Nach ersten rhythmischen und melodischen Versuchen gibt es Unterstützung aus der Konserve: Das Lied erklingt mit Instrumentalbegleitung aus dem Lautsprecher und die Kinder singen sofort mit. Zwischendrin gibt es noch einmal ein paar Übungen zur Lockerung und zur Stimmbildung, und als die Kinder das Lied zum ersten Mal ohne Unterstützung von der CD und nur am Klavier begleitet singen, ist das Ergebnis schon mehr als respektabel.

Doch wenn man ein wirklich gutes Ergebnis erzielen will, dann muss man auch wissen, was man da singt. Erwachsene Sängerinnen und Sänger wissen das, und damit auch die Kinder einen Bezug zu den Texten ihrer Lieder erhalten, setzt sich Simone Möll erst einmal zu ihnen hin und erzählt ihnen die Geschichte von den Heiligen Drei Königen, von denen das Musical handelt, das an Weihnachten aufgeführt werden soll.

Der neue Königskinder-Chor will sich aber auch mit anderen Liedern beschäftigen. Neben dem Musical sollen auch Popsongs, Balladen und pfiffige moderne Lieder einstudiert werden. Wer Lust hat, im Chor mitzusingen, kann sich im Pfarrbüro unter (0 72 21) 9 77 40 melden.