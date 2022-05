Baden-Baden ist Welterbe - das möchte die Stadt beim Welterbefest am 5. Juni feiern. Über 100 Programmpunkte stehen auf dem Plan, die meisten davon sind kostenlos.

Feier am 5. Juni

Baden-Baden. Es ist nicht so, dass Oberbürgermeisterin Margret Mergen (CDU) die Auszeichnung Baden-Badens zum Welterbe auf die leichte Schulter nimmt. Denn ein „Schmuckkästchen“, das nur angeschaut werden darf, sei die Kurstadt sicherlich nicht. Deshalb, so die Oberbürgermeisterin, ist die Freude über das anstehende Welterbefest am Sonntag, 5. Juni, groß: „Wir wollen das Lebensgefühl hier spürbar machen.“

Dafür fährt die Stadtverwaltung große Geschütze auf: Weil sich das Welterbe an „vielen verschiedenen Orten dokumentiert“, so Lisa Poetschki von der Stabsstelle Welterbe und Stadtgestaltung, soll Baden-Baden an über 30 Orten zur Bühne werden. Ein passenderes Datum, bemerkt Mergen, gebe es dafür kaum: Immerhin sei der 5. Juni gleichzeitig auch Unesco-Welterbetag. Kein Zufall, wie die Oberbürgermeisterin mit einem Augenzwinkern verrät.

Doch es gibt noch einen anderen Anlass, der zu Feierlichkeiten einlädt. Denn obwohl die Kurstadt bereits im Juli 2021 in die Welterbefamilie in Baden-Württemberg aufgenommen wurde, liegt der Verwaltung noch kein offizielles Dokument dazu vor. Das soll sich am 4. Juni ändern – wenn Ministerin Nicole Razavi vom Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen die entsprechende Urkunde überreicht.

Das Welterbefest in Baden-Baden Themenbereiche: Das Welterbefest wird vom Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg, der Stadt Baden-Baden, der Stabsstelle Welterbe und Stadtgestaltung und der Baden-Baden Kur- und Tourismus GmbH veranstaltet. Dafür wurde Baden-Baden in sieben Themenbereiche aufgeteilt: Die Altstadt mit Bäderquartier; „Neues“ Kurviertel; Gärten, Parks und Grünflächen; Vorstädte; Villengebiete; Mittelalterliches Kloster und eine Pufferzone mit Kurlandschaft. Gesamtpaket: Laut Oberbürgermeisterin Margret Mergen handelt es sich dabei um ein „stimmiges Gesamtpaket“: So ist es zum Beispiel in der Altstadt mit Bäderquartier unter anderem möglich, die römischen Badruinen oder die Ursprungsquelle im Alten Dampfbad zu besichtigen. Das Welterbefest beginnt um 10 Uhr und endet um 20 Uhr.

Und Razavi wird auch dann anwesend sein, wenn die OB am Sonntag mit ihr die Veranstaltung rund um das Welterbe auf der Hauptbühne im Konzertpavillon des Kurgartens eröffnet und zwischen 10 und 20 Uhr zu mehr als 100 Programmpunkten einlädt. „Über 30 Akteure“, so Poetschki, „beteiligen sich an diesem Tag.“ Tourismus-Chefin Nora Waggershauser erwartet dabei auch internationales Publikum.

Welterbefest in Baden-Baden mit vielfältigen Angeboten

Dann öffnen Museen und Theater ihre Türen, es wird durch Casino und römische Ruinen geführt – und die meisten Angebote sind kostenlos. „Da ist sicherlich für alle etwas dabei“, ist sich Julia Bischoff mit Blick auf die „Zeitreise in die Belle Epoque“ sicher.

Sie selbst ist mit Kollegin Poetschki tief in die Planungen für das Fest involviert und überzeugt von dem Konzept: Für das historische Programm wurde die Stadt in Quartiere aufgeteilt, die bis in die Abendstunden zum Verweilen einladen.

Ob Einblicke in den Friedrichsstollen, die Eröffnung des Wanderwegs Hasensprung oder der historische Tanztee mit dem Salonorchester: Langweilig werde es nicht. Außerdem können auch bei zwei Gewinnspielen Preise abgesahnt werden: Über die Teilnahme auf der Plattform Instagram gibt es unter anderem die Chance auf ein Welterbe-Jubiläumspicknick im Brenners Privatpark oder eine Kutschfahrt.

Zur Teilnahme geht es über die Profile „baden_in_bildern“ und „visitbadenbaden“, eine Preisverleihung findet während des Welterbefests statt.