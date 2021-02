Mitten in der heftigsten Tourismus-Krise startet die Bäderstadt eine groß angelegte Marketing-Offensive, um wieder Gäste an die Oos zu locken. Doch nicht alle sind von dieser Aktion begeistert.

„Wie Wasser in den Rhein schütten“

Nora Waggershausers Optimismus ist ungebrochen: Die Geschäftsführerin der Kur & Tourismus GmbH Baden-Baden (BBT) blickt mitten in der bislang heftigsten Krise für den Top-Tourismus-Standort an der Oos mit großer Zuversicht nach vorne. Sie hofft und setzt darauf, dass bald wieder Gäste mehr Leben in die Bäderstadt bringen werden.

Die Tourismus-Chefin möchte das jedoch nicht dem Zufall überlassen. Mitten in der Pandemie arbeitet sie mit ihrem Team an einer groß angelegten Marketing-Offensive, die potenziellen Besuchern die Destination im Nordschwarzwald wieder schmackhaft machen soll.

„In der Krise ist es wichtig, das Image zu pflegen und Baden-Baden als Sehnsuchtsort zu bewerben“, erläutert Waggershauser im Gespräch mit unserer Redaktion.