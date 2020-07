Baden-Baden wird Kulisse für arabisch-deutsche Filmproduktion - mit Schlagerstar Tony Marshall

Heimspiel für den Ehrenbürger: An diesem Samstag steht Sänger Tony Marshall in Baden-Baden für ein Musikvideo vor der Kamera. Bei erwarteten hochsommerlichen Temperaturen dürfte es ein sprichwörtlich heißes Spektakel werden. Gedreht wird unter anderem am Kurgarten beim Kurhaus und in der Lichtentaler Allee am Steinbrunnen. Das Projekt ist ein außergewöhnliches und hat deshalb auch das Interesse von TV-Sendern geweckt, die ihr Kommen mit einem Produktionsteam ebenfalls angekündigt haben. Wie berichtet singt Marshall einige Textzeilen auf Arabisch. Es geht um einen Werbesong für eine ägyptische Kaffee-Confiserie.

Die Tonaufnahme für die arabisch-deutsche Filmproduktion ist bereits im Kasten. Die Aufnahmen fanden am vergangenen Samstag in einem Studio in Leonberg statt, berichtet Eric Dean Hordes. Der Gaggenauer ist Chef von „Hordes Film” mit Sitz in der Kurstadt an der Oos. Nachdem der ägyptische Konfiserie-Inhaber Mahmoud Shaban via Skype-Schalte von dem Werk angetan war, folgt jetzt mit den Filmaufnahmen der nächste Schritt für den Werbespot. Das Video wird den Titel „My Schoko-Kaffee” tragen und von Hordes Film produziert. Dabei wird auch eine Drohne zum Einsatz kommen.

Neben deutsch, auch ein paar arabische Textzeilen

Die Kaffee-Confiserie „Mom’s Choco Cafe“ aus Ägypten hatte der Baden-Badener Sängerin Jennah Karthes auf einer ihrer Reisen das Angebot gemacht, für einen ihrer TV-Spots einen, für arabische Verhältnisse, exotischen Werbesong zu produzieren. berichtet Hordes. Sie habe dafür kreative Freiheit signalisiert bekommen. Einzige Bedingung: Der Song sollte neben der deutschen Sprache ein paar arabische Textzeilen beinhalten.

Zurück in Deutschland erzählte Karthes Kultsänger Tony Marshall („Schöne Maid”) bei einem netten Beisammensein in einem Baden-Badener Café von dem ausgefallenen Angebot. In der Vergangenheit hatte der routinierte Unterhaltungskünstler schließlich immer wieder für positive Überraschungen gesorgt und seine Vielseitigkeit schon mehrfach bewiesen. Was auch passte: Marshalls Musikproduzent, der Schlagersänger Tom Brecht, hatte just in der Zeit einen rhythmisch passenden Song komponiert, von dem Karthes mehr als begeistert war.

So ergab sich ein Trio: Jennah & Tom featuring Tony Marshall. Die drei Musiker entwickelten noch am Kaffeetisch die Idee, Brechts Komposition umzutexten und als „Jennah & Tom feat. Tony Marshall“ zwei Versionen einzusingen: Einen separaten deutschen Schlager und eine ausgekoppelte arabisch-englische Werbespot-Version. „Alle waren sich einig, dass diese Kombi einfach die Krönung wäre”, erzählt der verantwortliche Produzent Hordes von der Vorgeschichte.

Prominent besetzt ist nicht nur das Gesangs-Trio, sondern auch die Background-Tänzer: Daniela Reimchen, die Misses World Germany 2014, der Baden-Badener Unternehmer und Schauspieler George Liratsis sowie drei Muppet-Puppen aus der Schmiede von Puppenbauer Jörg Steegmüller werden bei angekündigten 35 Grad ihre Tanzkünste unter Beweis stellen müssen.

Ihre erste Erfahrung im Musikbusiness sammelte Jennah Karthes Anfang der 1990er-Jahre als Heintje-Imitatorin bei einem Auftritt in der Rudi Carrell Show. Dort wurde sie von Olaf Malolepski von den Flippers entdeckt und durch ihre Beziehung zu dem Schlagersänger Christian Anders bekannt.

Gesangskollegin von Marshall lebte einige Jahre in Dubai

Mit Anders tingelte sie knapp zehn Jahrelang durch verschiedene Boulevardsendungen und veröffentlichte die gemeinsamen Lieder „Der Tag an dem die Erde still stand“ und „Das Mädchen vom Bahnhof Zoo“. Im Jahr 2001 wurde Karthes zur „Miss Filmfestspiele Berlin“ gewählt, weiß Hordes.

Nach der Trennung von Christian Anders, reiste sie nach Dubai, wo sie einige Jahre lebte. Neben unterschiedlichen TV-Auftritten stand Jennah Karthes als „Christel von der Post“ neben Helmut Krauss in dem im Jahr 2019 veröffentlichten Film „Goblin - Das ist echt Troll“ von Regisseur Eric Dean Hordes aus Baden-Baden vor der Kamera.