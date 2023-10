Die demokratischen Parteien im Baden-Badener Gemeinderat stehen an der Seite Israels. Das versicherten Vertreter der einzelnen Fraktionen und weitere Redner am Sonntagnachmittag bei einer Kundgebung auf der Fieser-Brücke.

Nur von der AfD war kein Vertreter dabei, „die haben wir nicht eingeladen“, erklärte Alexander Stummvoll (CDU) vom Organisations-Team der Veranstaltung gegenüber dieser Redaktion.

Mann mit Palästina-Fahne sorgte in Baden-Baden für Aufregung

Die Polizei zeigte mit mehreren Mannschaftswagen an den Zufahrtsstraßen Präsenz. „Wir wollten das Sicherheitsgefühl der Israelitischen Kultusgemeinde hochhalten“, sagte Lutz Kirchner, der Leiter des Polizeireviers Baden-Baden mit Blick auf eine vermummte Person, die am vergangenen Montag auf dem Leopoldplatz eine palästinensische Fahne geschwungen hatte und vorläufig in Gewahrsam genommen worden war.

Nach Angaben Kirchners nahmen 180 Menschen an der Kundgebung teil. Einige schwenkten die blau-weißen israelischen Flaggen oder hatten sich darin eingehüllt. Auch die Deutschlandfahne und die Flagge der EU waren zu sehen.

„Wir sind entsetzt über die Massaker der Hamas, die ein Land in Angst und Schrecken versetzt haben“, erklärte Stummvoll, der als erster Redner das Wort ergriff und den israelischen Staatspräsidenten Jitzchak Herzog zitierte, der gesagt hat: „Noch nie seit dem Holocaust sind in an einem Tag so viele Juden gestorben“.

Barbara Hofs, Ehrenpräsidentin der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG) betonte, die DIG habe den Anspruch der Palästinenser auf ein eigenes Staatsgebiet niemals negiert. Der 7. Oktober habe die Vorstellung einer friedlichen Koexistenz aber total zerstört: „Wir können nicht neutral bleiben“, sagte Hofs.

Manche Opfer der Hamas haben Verbindungen nach Baden-Baden

Unter den Opfern sind auch persönliche Bekannte wie der Prinzipal der DIG-Partnerschule Tichon Hadera oder die verschleppte Nichte von Freunden. Für die Menschen in Deutschland sei es sehr einfach zu sagen: Freunde mäßigt euch, kein Flächenbrand, keine Eskalation, agiert verhältnismäßig, so Hofs.

Der Antisemitismus in dem Land sei inzwischen muslimisch geprägt und sie habe leider noch keine Aufforderung an die Hamas gehört, den Raketenbeschuss einzustellen. „Daher mischt sich meine Trauer mit Bitterkeit“, sagte Hofs.

Silke Heimann (Grüne) stellte klar, die Bilder der Gewalttaten aus Israel seien „unerträglich“ und durch nichts zu rechtfertigen. Sie dürften auch nicht relativiert werden. Alexander Bulazel (CDU) hob hervor, dass alles, was geschehen ist, die Hamas zu verantworten habe. Er kritisierte zudem den Iran, der die Terrororganisation finanziere und die Lage im Nahen Osten destabilisieren wolle.

„Das Blut gefriert einem in den Adern“, sagte Stadtrat Tommy Schindler (FBB) angesichts der Greueltaten und appellierte an Israel, sich jetzt nicht vom Hass leiten zu lassen. „Die Terroristen sollen bestraft werden, aber bitte schont die Zivilbevölkerung“ so Schindler. Katja Habermehl-Fuchs (SPD) stellte klar: „Es ist menschenverachtend, dass auf deutschen Straßen der Terror der Hamas gefeiert wird“.

FDP-Vertreter fordert Partnerschaft Baden-Badens mit israelischer Kommune

René Lohs (FDP) berichtete von einer Pilgerreise ins Heilige Land vor einigen Jahren. Dabei „lag die Bedrohung ständig in der Luft, die wir jetzt erlebt haben“, erklärte Lohs und forderte, dass keine Steuergelder mehr an Moscheevereine gehen, „wenn wir nicht wissen, was mit diesem Geld geschieht“. Lohs sprach sich auch dafür aus, Israel zu unterstützen, indem Baden-Baden eine Städtepartnerschaft mit einer Kommune in Israel eingeht.

Astrid Pöschke, die Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde in der Kurstadt analysierte: „Es ist etwas geschehen, was die Menschen auf der Welt noch weiter auseinanderbringt“. Sie bat die Anwesenden unter Tränen für Israel zu beten.

Rabbi Daniel Naftoli Surovtsev stellte fest: „Alles hat sich geändert am vorletzten Samstag. Die Juden stehen unter Schock!“ Und der Geistliche stellte die Frage: „Warum verurteilen die Muslime in der Stadt nicht die Taten der Hamas?“