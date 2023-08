Nach einem brachialen Einbruch in ein Geschäft auf den Kurhauskolonnaden in Baden-Baden ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Gegen 4:50 Uhr sollen offenbar drei Unbekannte zunächst mit einem Pkw ein Rolltor aus der Verankerung gezogen haben und anschließend gewaltsam in das dortige Geschäft eingedrungen sein.

Obwohl hierdurch der Alarm ausgelöst wurde und mehrere Streifen sofort zum Tatort eilten, entkamen die Tatverdächtigen laut Polizei-Angaben mit Beute in noch unbekanntem Umfang in einem offenbar dunkeln Fahrzeug. Nach der Arbeit von Kriminaltechnikern ist die Kriminalpolizei nun auf der Suche nach Zeugen.

Zeugen sollen sich bei der Polizei melden

Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang wahrgenommen hat, wendet sich unter der Hinweisnummer 0781 21-2820 an die Ermittler der Kriminalpolizei. Im Zusammenhang mit diesem Einbruch wird auch geprüft, inwieweit ein Zusammenhang zu einem zurückliegenden Einbruch besteht. Unbekannte waren am frühen Morgen des 19. Mai in dasselbe Geschäft eingedrungen und hatten dort hochwertige Beute gemacht.