Ohne Licht und betrunken unterwegs

Baden-Baden: Zwei Verkehrsunfälle mit verletzten Fahrradfahrern

Gleich zwei Verkehrsunfälle mit schwerverletzten Radfahrern haben sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Baden-Baden ereignet. Bei beiden Unfällen wurden die Fahrradfahrer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.