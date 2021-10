Viele Details über die Heimat

Buchautor Josua Straß beschreibt Baden-Baden als einen funkelnden Kristall mit vielen Facetten

Was hat es mit dem Capri-Felsen in Baden-Baden auf sich? Warum erinnern sich viele Tanzfreudige an Paula? Buchhändler Josua Straß informiert über die Hintergründe in seinem Buch „Unsere Glücksmomente – Geschichten aus Baden-Baden“.