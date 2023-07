Bürgermeister Alexander Uhlig (parteilos) schafft frühzeitig Klarheit: „Bei der im kommenden Jahr anstehenden Wahl des Ersten Beigeordneten werde ich mich nicht mehr bewerben“, sagt er im Gespräch mit dieser Redaktion. „Die derzeit laufende dritte Amtszeit als Bürgermeister wird auch meine letzte sein“.

Entschluss steht schon länger fest

Diese Entscheidung habe er nicht spontan getroffen, „sondern sie steht schon länger fest. Man muss wissen, wann es genug ist“, sagt Uhlig, der das Amt des Baden-Badener Baubürgermeisters seit dem Jahr 2016 bekleidet. Zuvor stand er zwei Amtsperioden als Bürgermeister in den Diensten der Stadt Pforzheim.

Ich spüre die Belastung, die der Job mit sich bringt, heute mehr als früher. Alexander Uhlig

Der frühe Zeitpunkt seiner Bekanntgabe sei bewusst gewählt: „Ich möchte der Verwaltung und dem Gemeinderat genug Zeit geben, meine Nachfolge zu regeln“, sagt Uhlig. Seinen Aufgaben als Bürgermeister werde er bis zum letzten Arbeitstag Ende September 2024 mit voller Tatkraft nachkommen.

„Die Arbeit mit den Menschen und dem Team macht mir immer noch große Freude“, sagt Uhlig. „Ich spüre aber die Belastung, die der Job mit sich bringt, heute deutlich mehr als früher. Wenn ich nach einer anstrengenden Sitzung nach Hause komme, laden die Akkus nicht mehr so schnell auf.“

Berufliche Neuorientierung steht an

Vielen Themen würde er gerne mehr Zeit widmen, „weil sie es verdient haben“. Doch sei das bei „der Taktung und den zahlreichen Verpflichtungen oftmals leider nicht möglich“. Auch deshalb wolle er das kommunalpolitische Kapitel in seinem Leben im Herbst 2024 abschließen.

Zur Person Alexander Uhlig wurde 1965 in Regensburg geboren. Nach Abitur und Wehrdienst studierte er Rechtswissenschaften an der Universität Regensburg. 1995 trat er eine Stelle in der Finanzverwaltung des Landes Baden-Württemberg an. Von 1998 bis 2000 war er Referent im Staatsministerium Baden-Württemberg. Von 2000 bis 2016 war er Bau- und Planungsdezernent der Stadt Pforzheim. Seit 2016 ist Uhlig Erster Bürgermeister der Stadt Baden-Baden und dabei für die Bereiche Bauen, Wald und Grünflächen sowie die Stadtwerke zuständig.

„Beruflich möchte ich mich neu orientieren“, sagt der Jurist. Ob er sich als Rechtsanwalt niederlässt, stehe noch nicht fest. „Da ist noch nichts ausgereift“, sagt Uhlig. Auch die Frage, ob er in Baden-Baden bleibt, könne er noch nicht sicher beantworten. „Aber hier lässt es sich natürlich gut leben“, weiß er nach sieben Jahren in der Kurstadt.

Ich möchte selbstbestimmt gehen. Alexander Uhlig

„Ich möchte selbstbestimmt gehen“, betont Uhlig: „Dann, wenn andere vielleicht noch sagen: ,Das ist aber schade’ und nicht ,Gott sei Dank’.“ Die Möglichkeit, bei der Wahl im kommenden Jahr im Gemeinderat vielleicht keine Mehrheit mehr zu bekommen, sei nicht ausschlaggebend für seine jetzige Entscheidung. „So schlecht bin ich, glaube ich, nicht angesehen“, sagt Uhlig selbstbewusst.

Auch mit Kritikern seiner Person hätte er das Gespräch gesucht. Völlig offen sei zudem ja auch der Ausgang der Kommunalwahlen im Frühjahr 2024. Bei diesen wird der Gemeinderat neu zusammengesetzt, der über den Bürgermeister-Posten entscheidet. „Dass beide Wahlen zeitlich eng zusammenfallen, kann ich leider nicht ändern“, so Uhlig.

„Es kann eigentlich nichts mehr kommen, was ich nicht schon einmal ähnlich erlebt habe.“ Alexander Uhlig

Um Stimmen muss er nun nicht mehr werben. „Es gibt Lebensabschnitte. Kommendes Jahr bin ich 59. Dann möchte ich eine neue Tür aufmachen.“ Bauen könne er dabei auf jahrzehntelange Erfahrung in der Verwaltungsarbeit. „Es kann eigentlich nichts mehr kommen, was ich nicht schon einmal ähnlich erlebt habe.“ Schlaflose Nächte? „Die gab’s vielleicht in meiner Anfangszeit. Mittlerweile bin ich zu lang dabei“, sagt Uhlig lachend.

Es habe ihn gefreut, ein Stück des Wegs zum Welterbetitel mitgegangen zu sein, sagt er in der Rückschau. Auch das „Reizthema Fieserbrücke“ spricht er an, das ihn – auch wegen des persönlichen Umgangs – in Folge dazu bewogen habe, aus der CDU auszutreten. Er sei froh, dass es über den Bürgerentscheid gelungen sei, im Zentrum der Stadt einen verkehrsberuhigten Bereich zu schaffen. „Ich hoffe, der hat Bestand.“

Ideen für die neue Freiheit gibt es viele

Ideen für die neue Freiheit gebe es viele: „Ich bin naturverbunden. Helfende Hände werden überall gesucht“, spricht Uhlig ehrenamtliche Tätigkeiten an. „Oder ich helfe als Servicekraft auf einer Berghütte aus. Das habe ich während des Studiums schon einmal gemacht.“

Seine volle Tatkraft wolle er nun aber noch mehr als ein Jahr in sein Amt und die anstehenden Aufgaben stecken. Laufende Themen gebe es viele. „Ich habe in 16 Jahren in Pforzheim nicht so viele Kindergärten gebaut wie in den sieben Jahren in Baden-Baden“, sagt der Baubürgermeister. „Wir müssen unserer Erhaltungspflicht nachkommen. Sonst bauen wir eine Bugwelle vor uns auf, die niemand mehr abtragen kann“, mahnt er. Als Beispiel nennt er die Schillerbrücke und den jüngsten kommunalpolitischen Disput um deren Sanierung.

Parteien und Gruppierungen haben nun Zeit, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Alexander Uhlig ausfindig zu machen. Der hatte sein Amt im Oktober 2016 angetreten, nachdem Bürgermeister Werner Hirth in Ruhestand gegangen war.