Auslösung noch einmal abgewendet

Baden-Badener Bildungsverein Forum Zukunft hat doch eine Zukunft

Was erwartet uns in der Zukunft? Wie können sich Interessierte am Entwicklungsprozess beteiligen? Diesen Fragen widmete sich das Forum Zukunft in Baden-Baden. Dessen Aus konnte jetzt gerade noch abgewendet werden.