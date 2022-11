Beim Thema Buch macht ihm so schnell keiner was vor. Bücher sind sein Leben. Kein Wunder: Josua Straß ist Buchhändler - ein prämierter. Die Buchhandlung Straß in Baden-Baden wurde erneut mit dem Deutschen Buchhandlungspreis gewürdigt.

Was für eine Zahl: „In diesem Jahr schaffe ich die 200“, sagt Josua Straß. Im Oktober rückte er seiner Vorgabe wieder um 31 näher. Die Rede ist von Büchern, die er liest. Aktuell weist seine bewältigte persönliche Liste über 180 Titel mit über 63.000 Seiten aus. Der Mann lebt für Bücher. Kein Wunder: Straß ist Buchhändler aus Leidenschaft.

Sein Wirken wird nicht nur von Kunden in Baden-Baden geschätzt. Die Buchhandlung Straß ist eine von vier in Deutschland, die in den vergangenen acht Jahren schon fünfmal mit dem Deutschen Buchhandlungspreis gewürdigt wurde.

Wenn er von der jüngsten Veranstaltung in Augsburg spricht, kommt Straß ins Schwärmen. „Es war eine prachtvolle Verleihung.“ Im Goldenen Saal, dem Prunksaal des Rathauses und eine der größten Sehenswürdigkeiten der bayrischen Stadt, wurden er und seine Kollegin Tanja Eger sowie die drei Auszubildenden Emilia Zeitvogel, Anneli Fleig und Hannah Kunkelmann von Kulturstaatsministerin Claudia Roth mit Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland gewürdigt.

„Buchhandlungen sind ein elementar wichtiger Bestandteil unserer Kulturlandschaft“, betonte die Grünen-Politikerin. Mit dem Preis werden kleine, inhabergeführte Buchhandlungen vor allem für ihr anspruchsvolles Sortiment und innovative Geschäftsmodelle belohnt. Die Buchhandlung Straß, einziges inhabergeführtes Buchgeschäft in der Bäderstadt, stand bereits in den Jahren 2017, 2018, 2019 und 2020 auf der Liste der Prämierten.

Heuer gab es das undotierte Gütesiegel für Straß und neun weitere Buchhandlungen in der Kategorie mit einem durchschnittlichen Jahresumsatz von über einer Million Euro.

Über den Buchhandlungspreis Wer vergibt den Preis? Hinter der Auszeichnung steht die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Das ist die Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne). Partner sind der Börsenverein des Deutschen Buchhandels und die Kurt-Wolff-Stiftung. Kurt Wolff (1887-1963) war Verleger und wirkte mit dem Kurt Wolff Verlag unter anderem in Leipzig. Die Stiftung versteht sich als Interessenvertretung unabhängiger deutscher Verlage. Wie hoch ist die Dotierung? Insgesamt wurden bei der achten Preisverleihung in Augsburg Preisgelder von 850.000 Euro in drei Kategorien an Buchhandlungen ausgeschüttet, deren Jahresumsatz in den vergangenen drei Jahren unter einer Million Euro lag. Die Gewinner bekommen ein Gütesiegel und Prämien in Höhe von 7.500, 15.000 oder 25.000 Euro. Zudem werden zehn Buchhandlungen mit einem durchschnittlichen Jahresumsatz von über einer Million Euro ohne Dotierung mit einem Gütesiegel gewürdigt. Die Buchpreisbindung: Für Kulturstaatsministerin Roth ist der für den Handel festgelegte Preis das wichtigste Instrument, um dem Buchhandel bewährte Rahmenbedingungen zu garantieren. „Er verhindert, dass Bücher als einfache Produkte, etwa durch den Online-Handel unterboten werden“, betonte Roth bei der Preisverleihung. kam

Straß war schon als Kind eine Leseratte. Da lag es nahe, dass er mal in väterlichen Fußstapfen treten würde. Im Jahr 1966 hatte sein Vater Werner Straß den Buchladen von Ludwig Kroll in Baden-Baden übernommen.

Seit dem Ruhestand des Papas im Sommer 2006 leitet Josua Straß das Geschäft. Es ist seit dem Jahr 2007 am Jesuitenplatz beim Rathaus in den Räumen der ehemaligen Buchhandlung Möller beheimatet.

Seit Juli 2015 gehört auch der nahe und auf Kinder- und Jugendbücher spezialisierte Ableger „Mäx + Moritz“ zum Familienunternehmen. Die frühere Inhaberin Marianne Wasserburger war krankheitsbedingt viel zu früh verstorben.

Ihre Buchhandlung war mehrfach als beste Kinderbuchhandlung Deutschlands ausgezeichnet worden. Tanja Eger, ihre frühere rechte Hand, führt den Laden auch ihn ihrem Sinne weiter.

Jährlich rund 70.000 Neuerscheinungen

Bei jährlich rund 70.000 Neuerscheinungen kann kein Buchhändler behaupten, den vollen Überblick zu haben. „Es ist immer ein Kampf gegen die Nichtkenntnis“, räumt Straß ein.

Dennoch haben er und seine Mitarbeiter ein umfangreiches Buchwissen. Sie kennen die Vorlieben vieler Kunden und können viele Lesetipps geben.

Ein Buchhändler ist auch ein Vielleser

Da liegt es nahe, dass ein Buchhändler ein Vielleser sein muss. „Wenn ich ein Buch neu entdecke und es großartig finde, will ich es auch verkaufen“, sagt Straß. Ein Titel, der ihm sehr gut gefällt, muss sich aber nicht automatisch auch gut verkaufen.

Er und sein Team verschlingen nicht vorrangig Titel der gängigen Bestsellerlisten. Ihre Leseerfahrung und Lesegunst münden gewissermaßen in eigene Bestsellerlisten. Dann entscheiden nicht aufwändige Werbekampagnen der Verlage über den Erfolg eines Titels.

Hinzu kommt ein weiterer nicht zu unterschätzender Effekt: „Zufriedene Kunden sind auch Multiplikatoren“, erläutert der Buchexperte.

Beim Stöbern im Laden am Jesuitenplatz hat der Kunde die Qual der Wahl: Rund 4.000 Bücher stehen in den Regalen. Zusammen mit den Titeln im „Mäx + Moritz“ entspricht deren Wert wohl gut dem einer kleinen Eigentumswohnung in der Bäderstadt, schätzt Straß.

Den größten Andrang verzeichnet der Buchhändler unmittelbar nach der morgendlichen Öffnung, in der Mittagszeit und kurz vor Schließung. Unter dem Strich laufen die Geschäfte aber nicht mehr so wie vor der Corona-Pandemie. Auch bei Veranstaltungen der Buchhandlung werde eine „wahrnehmbare Zurückhaltung“ registriert, sagt Straß.

Beitrag zum kulturellen Leben der Stadt

Den Elan des Teams schmälert das nicht. Das sieht sein Tun als Beitrag zum kulturellen Leben der Stadt. „Wir wollen auch Zuversicht signalisieren“, betont Straß, dass Jammern nicht sein Geschäft ist.

Neben dem Alltag rund ums Buch im Laden gibt es einen Lieferdienst, ein Magazin für die Kunden sowie ein vielseitiges Engagement für Leseförderung etwa mit einem Bücherwurm, der Büchertipps gibt.

Zudem sind unter anderem immer wieder Mitarbeiter als Referenten bei Veranstaltungen zum Thema Buch gefragt.

Steinkauz ziert das Logo der Buchhandlung

Ein Alleinstellungsmerkmal ist ein eigenes Naturschutzprojekt - passend zum Logo der Buchhandlung. Das zeigt den Steinkauz. Die Buchhandlung kauft daher Nisthilfen für diese Tiere, die das Forstamt Baden-Baden im Stadtgebiet anbringt.

Sorgen um die Zukunft des gedruckten Buches macht sich Straß nicht. „Es gibt keinen Grund zur Panik“, meint der Buchhändler, der auch schon selbst unter die Autoren gegangen ist, mit Blick auf die digitale Konkurrenz. Der Anteil der E-Books sei im Vergleich zum gedruckten Buch immer noch gering.

Außerdem: Der Nachschub an spannender Lektüre ebbt nicht ab. „Es kommen immer wieder neue tolle und empfehlenswerte Bücher!“