Baden-Badener Ehrenbürger Tony Marshall singt auf Arabisch

Dass Sänger Tony Marshall aus Baden-Baden ein Hans-Dampf in allen Gassen und mit allen Wassern gewaschen ist, das ist ja hinlänglich bekannt. Nun kocht das Wasser an der Oos aber laut einer Mitteilung von Fotograf Volker Weßbecher sprichwörtlich über.

Ein Kaffeebohnenröster aus Ägypten hatte der Schauspielerin, Model sowie „Misses World Germany 2014“, Daniela Reimchen, einen Auftrag angeboten, doch einen Werbespot für sein Produkt einzusingen. Der Haken; der Spot sollte auf Arabisch eingesungen werden. Der Deal platzte und kurzerhand trat man an Kultsänger Tony Marshall heran, um die Produktion in die Wege zu leiten.

Jennah Karthes de Branicka ist seine Gesangspartnerin

Nun spricht Tony Marshall laut Weßbecher kein Arabisch, aber wenn man ihn zum Beispiel als Milchmann Tevje in „Anatevka“ hört, da dürfte Arabisch auch kein Problem für das „Sprachgenie“ sein. So äußerte er sich auch zu der Aufgabenstellung, dass es, mit ein bisschen Improvisation, bestimmt gehen würde.

An seiner Seite als Gesangs-Partnerin, Jennah Karthes de Branicka, eine Sängerin, Schauspielerin und Fernsehmoderatorin, die einst mit Schlager-Guru Christian Anders liiert war. Die beiden hatten damals auch einige Gesangstitel zusammen aufgenommen. So etwa „Am Tag, als die Erde stillstand“ oder „Das Mädchen vom Bahnhof Zoo“. 2001 wurde Karthes de Branicka zur „Miss Filmfestspiele Berlin“ gewählt.

Nachdem sich Jennah Karthes de Branicka von Christian Anders getrennt hatte, reiste sie nach Dubai, wo sie drei Wochen lang versuchte, als erste deutsche Frau, als arabischsprachige Sängerin, Fuß zu fassen. Dies wurde von Sat1 für mehrere Fernsehbeiträge begleitet.

Was die Baden-Badenerin bisher gesungen hat

Auch als Solistin brachte die Baden-Badenerin einige CDs auf den Markt. Die bekannteste Produktion dürfte das Lied „Liebe ist kein Spiel“ (2012) sein. 2015 stand Jennah Karthes de Branicka als „Christel von der Post“, neben Eva Habermann und Helmut Krauss, in dem Film „Goblin 2“, von Produzent Eric Hordes aus Baden-Baden, vor der Kamera. Der Videodreh für den Spot des Ägyptischen Kaffeerösters findet am 1. August statt.

Das Video wird den Titel: „Schoko Kaffee“ tragen und von Eric Hordes TV aus Gaggenau produziert. Der Drehort soll in Baden-Baden am Weißenstein/ Liebesfelsen sein.

Außerdem möchte sich Tony Marshall mit 82 Jahren noch einmal einen ganz großen Wunsch erfüllen. Er möchte auf Weltreise gehen und danach seine Karriere beenden. Und natürlich möchte der Baden-Badener Ehrenbürger auch noch einmal das Atoll Bora Bora im Südpazifik, einer der exklusivsten und luxuriösesten Urlaubsorte der Welt, besuchen, das er einst besungen hatte.

Erste Studioaufnahme am Mittwoch

Weiterhin findet am Mittwoch die erste Studioaufnahme einer neuen Zusammenarbeit von Jennah Karthes de Branicka mit Produzent, Musiker und Singer/Songwriter Thomas Erbrechtaus Karlsruhe-Mühlburg statt. Eine erste Version des Werbesongs wird in einem Studio in Leonberg aufgenommen.

Thomas Erbrecht war früher schon viele Jahre als Singer/Songwriter, Musiker und Produzent unterwegs. Er hat außerdem eigene CDs produziert, bis er durch eine schwere Krankheit eine Auszeit nehmen musste.