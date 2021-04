Themenwoche Zukunft Innenstadt

Baden-Badener Einzelhändler sind im Brücken-Poker gespalten

An der Fieser-Brücke in Baden-Baden scheiden sich die Geister. Die Händler in der Kreuzstraße sind für ein komplett autofreies Viertel. Anderen ist die Stadt schon jetzt ruhig und grün genug.