Indem wir nicht müde werden, Menschen zu überzeugen. Indem wir miteinander reden und den Dialog suchen. Indem Ängste und Vorurteile ausgeräumt werden. Begegnungen sind der Beginn einer Lösung. Wer beginnt zu verstehen, kann das auch weitergeben. Wir lernen, unsere Haltung in Taten umzusetzen, weil andere etwas in sich gespürt haben und diese Erlebnisse in persönlichen Begegnungen mit uns teilen. Wir möchten mit Menschen reden. Es ist nicht damit getan zu urteilen und zu werten, es muss ein Miteinander sein. Ich glaube, das ist das Entscheidende, dass man überhaupt an Menschen rankommt, indem man Ihnen zuhört. Und dass man nicht aufhört, Angebote für eine dauerhafte Öffnung und Veränderung zu machen.