Etwa vier Monate ist es her, da hatte der Eulenweg, ein Rundwanderweg um den Baden-Badener Stadtteil Oberbeuern, seinen ersten Auftritt.

Bei einem Wandertag der Bürgervereinigung Oberbeuern testeten mehrere Hundert Wanderlustige die neue und aussichtsreiche Tour. Die Ausschilderung war zu diesem Zeitpunkt nur provisorisch. An den neuen Schildern werde gearbeitet, hieß es damals. Das hat sich bis heute nicht geändert.

Leserin Claudia Oser musste das zu ihrem Leidwesen feststellen, als sie kürzlich zusammen mit ihrem Mann auf dem Weg unterwegs war. Als provisorische Wanderkarte hatten die beiden einen Artikel des Badischen Tagblatts vom 4. Oktober dabei, in dem der Weg beschrieben wurde. „Leider war bei unserem Startpunkt am Bürgerhaus kein Hinweisschild auf den Wanderweg, und auch auf der Strecke fehlten viele der provisorischen Schilder“, schreibt Claudia Oser nun in einer Mail an die Redaktion.

Wenn wir Glück hatten, stand noch der blanke Holzpfahl. Claudia Oser

Leserin

Und nicht nur das: Es sei für sie unmöglich gewesen, die richtige Route zu finden. „Wenn wir Glück hatten, stand noch der blanke Holzpfahl, allerdings ohne Hinweis in welche Richtung der Weg führt.“ Sie regt an, dass die Initiatoren des Weges die Beschilderung „noch einmal provisorisch“ ergänzen, „damit nicht andere Wanderer, die nicht ortskundig sind, die gleichen Erfahrungen machen“.

+9 +7

Claudius Ullrich, Vorsitzender der Bürgervereinigung Oberbeuern, auf deren Initiative das neue Wander-Angebot zurückgeht, weiß um das Problem. „Ja, es stehen immer noch die provisorischen Schilder“, bestätigt er. Diese seien durch den Wind und das Regenwetter immer wieder beschädigt worden. „Ich schaue regelmäßig nach, ob die Schilder noch stehen und bessere da auch immer wieder aus.“

Garantieren könne man es jedoch nicht, dass immer alle Schilder platziert sind. Zudem sei an der Bushaltestelle „Sauersbosch“ ein Infokasten aufgehängt worden, in dem Broschüren über den neuen Weg gelagert wurden.

„Diesen Kasten haben uns aber Vandalen über den Jahreswechsel mit Feuerwerkskörpern weggesprengt“, berichtet Claudius Ullrich. Jetzt sei man auf der Suche nach einer neuen Lösung.

Schadensmeldungen können per E-Mail abgegeben werden

Die endgültige und feste Ausschilderung mit dem Eulensymbol und einem hellblauen Kreis wird im Laufe des kommenden Monats erfolgen. Zum Beginn der Wandersaison, im März, soll dann alles fertig sein, sagt Ullrich.

In Kooperation mit dem städtischen Forstamt habe man sich noch einiges einfallen lassen, um den Weg zu verbessern. „Das läuft richtig gut“, sagt er. Der Verein habe mit der Idee für den Weg im Rathaus offene Türen eingerannt.

Wanderer, die auf dem Weg unterwegs sind und Schäden oder fehlende Schilder melden wollen, können dies aber ab sofort per E-Mail tun – und zwar an die Adresse eulenweg@oberbeuern.de. Ullrich wird sich um die dort eingehenden Mails kümmern.