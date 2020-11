Also mir macht das großen Spaß. In erster Linie geht es nicht um Magie, sondern um eine fantasievolle Auseinandersetzung mit der Welt und ihren Problemen. Wie gehen wir mit Fremden um, wie mit Bedrohungen. Es handelt von Glück und Leid von erfüllter und unerfüllter Liebe. Es geht um inneres Wachstum, wie wir Seiten an uns überwinden, um uns weiterzuentwickeln und weiterzugehen. Und es geht natürlich darum, all das in schöne, spannende Geschichten zu packen.