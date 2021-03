Das Ziel ist ambitioniert. „Wir streben an, stärker als die SPD zu werden“, sagt René Lohs. Der FDP-Kandidat für die Landtagswahl am 14. März im Wahlkreis Baden-Baden glaubt nicht an ein Fortbestehen der grün-schwarzen Regierungskoalition in Stuttgart.

Sollte es tatsächlich so kommen, könnte das den Liberalen die Chance auf eine Regierungsbeteiligung in ihrem Stammland eröffnen. Wenn dann auch dem Rechtsanwalt aus Baden-Baden der Sprung in den Landtag gelingen sollte, werde er aber weiterhin in der Kanzlei an der Oos tätig sein. „Ich will die Bodenhaftung behalten“, sagte der Liberale.

Sein Ziel für die Arbeit im Landtag formuliert er mit einem plakativen Slogan: „Mehr Baden in Stuttgart!“ Den Wahlkampf unter diesem Motto hat er sich freilich „schon anders vorgestellt“. Gerne hätte Lohs dem interessierten Bürger bei Veranstaltungen persönlich das politische Angebot der Liberalen unterbreitet – unter anderem seine Forderung nach besseren Rahmenbedingungen für die Wirtschaft, eine bessere medizinische Versorgung für die Menschen und eine bessere Bildung für die Kinder, betont der Vater eines zwölfjährigen Sohnes.