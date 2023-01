Es gibt viele Highlights. Für mich persönlich ist eines der fachlich interessanten Dinge der Vergleich der Fotos vom Brand im Badischen Hof im Jahr 1949 und 2021. Da wurde taktisch ganz ähnlich vorgegangen. Man sieht das auf Fotos an der Platzierung der Drehleitern nahezu an den selben Stellen. Das hat mir auch die Augen dafür geöffnet, dass die Taktik der Brandbekämpfung vor rund 70 Jahren schon so war wie heute. Das heißt, sie hat sich bewährt.