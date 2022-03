Baden-Badener Friedenskirche nach Renovierung eingeweiht

In feierlichem Rahmen ist die Friedenskirche in Baden-Baden nach ihrer Renovierung eingeweiht worden. Dabei wurden auch zahlreiche Fotos der Sanierung gezeigt.

Die Friedensgemeinde hat sich gefreut, dass sie ihre Friedenskirche nach erfolgter Renovierung endlich wieder in Anspruch nehmen konnte. Diese Freude teilte Steffen Mahler, Dekan des Evangelischen Kirchenbezirks Baden-Baden und Rastatt, als er am vergangenen Sonntag den feierlichen Einweihungsgottesdienst übernahm.

„Für mich ist es etwas ganz Besonderes, eine renovierte Kirche neu einweihen zu dürfen. Dieses Glück hat nicht jeder Dekan während seiner Amtszeit“, schwärmte der Geistliche. Seine Fest-Predigt bezog sich auf die biblischen Worte: „Meine Zeit steht in Gottes Händen“, und erinnerte daran, dass unsere Lebenszeit ein kostbares und unverfügbares Geschenk des Schöpfers ist.

Organist Ernst Rapke und der Posaunenchor boten den musikalischen Rahmen. Die Bläser spielten aus gegebenem Anlass die Nationalhymne der Ukraine. Der Chor bewies mal wieder, dass er „ein starkes Stück Kirche ist“, wie es 2009 Landesbischof Ulrich Fischer über die Posaunenarbeit der Evangelischen Kirche formuliert hatte.

Renovierung der Baden-Badener Friedenskirche dokumentiert

Während des Empfangs nach dem Gottesdienst präsentierte Kirchenältester Holger Olesen in dem Gemeindehaus eine bildreiche Darstellung der erfolgten Renovierungsmaßnahmen, die er von Anfang an fotografisch dokumentiert hatte. Was ursprünglich als geringfügige Erneuerungen in der Kirche mit einem neuen Durchbruch und Gang zum Gemeindehaus sowie Schönheitsreparaturen vorgesehen waren, entwickelte sich zu einer mammutmäßigen Sanierung.

Diese beinhaltete zum Beispiel einen neuen Anstrich für den Innenraum, der jetzt in einem cremigen Weiß erstrahlt. Innenbeleuchtung, Heizung und Elektrik wurden erneuert.

Das alte Parkett konnte nicht einfach repariert, sondern musste komplett herausgerissen werden, weil der Kleber schadstoffbelastet war. Bänke und Wandverkleidung wurden bearbeitet, die Kirchenfenster instand gesetzt, die Orgel überholt sowie die Eingangsbereiche angepasst.

Gemeinde freut sich über sanierte Friedenskirche

Durch mehrfachen, personellen Wechsel beim Denkmalamt sei es zeitweise kaum möglich gewesen, verantwortliche Mitarbeiter des Regierungspräsidiums zu verbindlichen Aussagen zu bewegen, erzählte Frank Löwe, stellvertretender Geschäftsführer der Evangelischen Friedensgemeinde Baden-Baden.

Die Denkmalbehörde habe teilweise ein Gutachten des Gutachtens vom Gutachten verlangt. Doch der Geschäftsführer machte seinem Namen alle Ehre und kämpfte wie ein Löwe um die Einhaltung seines Versprechens, dass vergangene Weihnachtsfest in der fertig sanierten Kirche feiern zu können. Was er auch geschafft hatte. Doch das ist Schnee von gestern, und jetzt sind alle evangelischen Gemeindemitglieder glücklich über ihre frisch sanierte, schöne Friedenskirche.