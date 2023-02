Braucht Baden-Baden für seine städtischen Gebäude einen Energiemanager oder eine Energiemanagerin? Die Verwaltung ist davon überzeugt und will dafür eine Personalstelle schaffen. Der Hauptausschuss hingegen konnte in seiner Sitzung am Montag nicht viel Begeisterung für das Projekt entwickeln. So wurde die Entscheidung aufgeschoben und dem Gemeinderat überlassen.

„Gerade die öffentlichen Liegenschaften bieten eine direkte Möglichkeit, realen Klimaschutz zu betreiben. Durch energetische Sanierungen oder den Einsatz eines erneuerbaren Energieträgers können Emissionen und auch Kosten langfristig reduziert werden.“ Mit diesen Worten umriss die Verwaltung in ihrer Sitzungsvorlage für den Hauptausschuss das Einsatzgebiet eines Energiemanagers, wobei es sich um eine vom Land geförderte Projektstelle handeln soll.

Stadt Baden-Baden will Energiesparpotenzial systematisch erschließen

Erreichen will man eine systematische Erschließung von Einsparpotenzialen. Dabei sollen zunächst Maßnahmen im Mittelpunkt stehen, die keine oder nur geringe Investitionen erfordern. Im Auge hat die Stadt hierbei das Energiecontrolling, die Optimierung der bestehenden Anlagen, die Hausmeisterschulung und die „Motivierung der Gebäudenutzer zur Energieeinsparung“. Zunächst will man Einsparpotenziale ausschöpfen, die für die Nutzer keinen Verlust an Komfort bringen.

Insgesamt erwartet man im Rathaus, dass mit solchen Mitteln die Kosten bei der Wärme-, Strom- und Wasserversorgung um zehn bis 20 Prozent gesenkt werden können. Für die Schaffung des kommunalen Energiemanagements kann die Stadt drei Jahre lang eine bis zu 70-prozentige Förderung beantragen. Die Gesamtausgaben für den Zeitraum von 2023 bis 2026 werden auf knapp 614.000 Euro geschätzt.

In der Sitzung des Bauausschusses überwogen die skeptischen Stellungnahmen. Kurt Jülg (FBB-Fraktion) meinte: „Diese Vorlage hat noch Löcher.“ CDU-Fraktionsvorsitzender Ansgar Gernsbeck klagte über „blinden Aktionismus“ der Verwaltung, er könne in der Schaffung einer solchen Stelle keinen Mehrwert für die Stadt sehen. Immer wieder beschließe man auf diesem Gebiet Dinge, die dann nicht umgesetzt werden könnten. So sei die vorgesehene Stelle eines Klimaschutzmanagers noch nicht einmal ausgeschrieben.

Ähnlich äußerte sich Alexander Arpaschi von der AfD: Er sehe wenig Nutzen in der Einstellung eines Energiemanagers. Ablehnend äußerte sich ebenso Rolf Pilarski (FDP). Maßnahmen wie Anlagenoptimierung, Hausmeisterschulung oder Motivierung zum Energiesparen seien doch alles Dinge, die man doch schon längst mache. Wichtig sei eine elektronische Überwachung des Energieverbrauchs.

Energiesparen: Reichen Wartungsverträge aus?

Den Bedarf für die skizzierte Managementstelle mochte auch Markus Fricke (FBB) nicht erkennen: Es gebe doch Wartungsverträge, um Ziele wie die Betriebsoptimierung zu erreichen. Sabine Iding-Dihlmann, Vorsitzende der Grünen-Fraktion, begrüßte hingegen das Konzept. Es gehe schließlich um große öffentliche Gebäude, da sei ein Energiemanagement dringend nötig.

Aus Sicht der Verwaltung begründete Siegfried Schmich, Leiter des Fachgebiets Gebäudemanagement, die geplante personelle Erweiterung durch einen Energiemanager. Man erwarte die Erarbeitung energetischer Fahrpläne für rund 100 sehr unterschiedliche städtische Gebäude. Eine solche detaillierte Planung sei mit dem derzeitigen Personalbestand nicht zu schaffen.

Dies unterstrich auch Bürgermeister Alexander Uhlig (parteilos), der darauf hinwies, dass die Einrichtung der Stelle eines Energiemanagers möglicherweise schon bald zu einer kommunalen Pflichtaufgabe werden könne – dann aber ohne Fördermittel. Uhlig verzichtete jedoch darauf, über die Beschlussvorlage abstimmen zu lassen, da eine Zustimmung zum Vorhaben fraglich erschien. Entscheiden soll nun der Gemeinderat – vorher will die Verwaltung den Fraktionen noch weitere Informationen zu den Erwartungen an ein Energiemanagement für die städtischen Gebäude zukommen lassen.