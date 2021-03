In grünes Licht getaucht und mit einer frühlingshaften Plakat-Stele versehen präsentieren sich seit dem Wochenende einige Schaufenster in der Innenstadt. „Frühlingserwachen“ steht groß auf dem Plakat und „endlich wieder“.

Was da so ersehnt wird, wird auch gleich konkret benannt: „…aufblühen, … Gefühle, …frische Luft“, kann man da lesen und natürlich wird auch gesagt, was das Frühlingserwachen mit den Geschäften der Innenstadt zu tun hat, die bekanntermaßen hart vom Lockdown und den Corona-Maßnahmen getroffen sind.

Selbstverständlich geht es bei der Schaufenster-Aktion auch darum „endlich wieder shoppen“ zu können, oder anders gesagt, darum, einfach wieder zu einem halbwegs normalen Leben in der Innenstadt zurückkehren zu können mit Beratung, Kaffeeklatsch, Anprobieren, Events, Gespräche ums Bummeln und um Freunde zu treffen. All das wird auf dem Plakat angesprochen und soll den Wunsch danach lebendig halten.

Auszubildende haben die Werbeaktion gestaltet

Den Anstoß zu der Aktion „Frühlingserwachen, die von Auszubildenden der EurAka konzipiert und umgesetzt und vom Verein Baden-Baden Innenstadt (BBI) unterstützt wird, kam von Oberbürgermeisterin Margret Mergen, wie mit Beratung, Kaffeeklatsch, Anprobieren, Events, Gespräche ums Bummeln und um Freunde zu treffen.

Die angehende Veranstaltungskauffrau Leonie Hren, die für die Gesamtkonzeption des Projekts verantwortlich ist, erläuterte zusammen mit Kevin Lickert, der für die technische Umsetzung zuständig ist, die Ziele und Ideen des Projekts.

Das kann uns nur guttun. Matthias Vickermann, Vorsitzender der BBI

Grün ist die Farbe der Hoffnung und nach den jüngsten Lockerungsbeschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz keimt auch im Einzelhandel allmählich die Hoffnung nach einer dauerhaften Rückkehr zu mehr Normalität auf.

Die Farbe Grün symbolisiert die Hoffnung der Baden-Badener Händler

Deshalb werden die Schaufenster in grünes, hoffnungsfrohes und frühlingshaftes Licht getaucht. Auf den von der Pandemie erzwungenen Winterschlaf folge nun hoffentlich ein Frühlingserwachen, auf das die farblich passend gestalteten Schaufenster hinweisen. „Das soll Lust machen, wieder in die Läden zu gehen“, meint die Initiatorin Margret Mergen und hofft auf möglichst viele Nachahmer.

Nach dem Auftakt in der Zweigstelle No 8 am Leopoldsplatz des Einzelhandels INKA Lederwaren in der Sophienstraße soll das Projekt auf Wanderschaft gehen und auch in mehreren Geschäften gleichzeitig zu sehen sein. „Ich fände es toll, wenn möglichst viele Geschäfte mitmachen“ sagt Mergen. „Mindestens mal 30“, ergänzt sie.

Die Innenstadt-Aktion ist mit ihrem Leuchtkonzept nämlich als „Roadshow“ ausgerichtet. Matthias Vickermann, der Vorsitzende der BBI, hat jedenfalls schon mal zugesagt, die Werbetrommel für die Aktion zu rühren. „Das kann uns nur guttun“.

Und Felix Kaiser, der Inhaber der Geschäfte No 8 und INKA, ist ohnehin voll von der Sache überzeugt. Schließlich geht es darum, auf die aktuelle Situation des Einzelhändler nach dem Lockdown aufmerksam zu machen und aufzuzeigen, dass sie trotz allem noch präsent sind.