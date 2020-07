Birgit Klaus

Moderatorin von Planet Wissen aus Baden-Baden: "Mit einem Mal hatte ich zwei Heimaten"

Der Geruch von Abgasen dürfte bei den wenigsten Menschen positiv besetzt sein. „Doch mich erinnert das an die Zeit in São Paulo“, erzählt Birgit Klaus und muss lachen. Als die Moderatorin sieben Jahre alt war, zog sie von Baden-Baden in die brasilianische Großstadt. „Plötzlich hatte ich zwei Heimaten.“