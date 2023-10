Baden-Badener OB Dietmar Späth bekundet Solidarität mit Israel

In einer bewegenden Ansprache hat Baden-Badens Oberbürgermeister Dietmar Späth (parteilos) in der Sitzung des Gemeinderats am Montagabend den Angriff der Hamas auf Israel verurteilt. Er zeigte sich tief bestürzt ob der Gewalt im Nahen Osten. Als Zeichen der Solidarität wurde im Ratssaal eine Israel-Flagge aufgehängt.

Antikriegslied von Udo Lindenberg im Ratssaal zu hören

Schon seit vielen Jahren unterstützten er und seine Frau „Windows for Peace“ – eine Organisation, die sich um die Verständigung von israelischen und palästinensischen Jugendlichen kümmere, sagte der OB. Er habe sich vor Ort über deren jeweilige Situation informiert, auf beiden Seiten. Man könne vieles kritisieren – zum Beispiel die Siedlungspolitik der Israelis. Doch der brutale Angriff habe nun alles verändert.

„Ein friedliches Miteinander ist kaum noch vorstellbar“, sagte Späth. „Wer soll denn davon profitieren, wenn Hunderte Menschen umgebracht werden?“ Vor allem für die Palästinenser sehe er nun schwere Zeiten aufkommen. Zum Abschluss seiner Ansprache ließ Späth das Antikriegslied „Wozu sind Kriege da?“ von Udo Lindenberg einspielen.