Baden-Badener OB-Kandidaten stellen sich im Kurhaus vor

Die Bewerber zur Wahl des Oberbürgermeisters von Baden-Baden stellen sich am Montag, 7. März, um 19.30 Uhr im Bénazet-Saal des Kurhauses vor. Im Vorfeld können Bürger Fragen an die Kandidaten einreichen, teilt die Stadtpressestelle mit.

In Einzelvorträgen und in einer Fragerunde präsentieren sich die Kandidaten den Bürgern und stellen ihre Wahlprogramme vor. Die Veranstaltung im Kurhaus wird live im Internet auf der städtischen Homepage übertragen (externer Link) und lässt sich so in Coronazeiten risikolos von zuhause aus verfolgen.

Pandemiebedingt ist die Besucherzahl im Kurhaus begrenzt. Deshalb ist eine Anmeldung zur Veranstaltung erforderlich. Dies ist einmal über die städtische Internetseite möglich, auf der sich das Anmeldeformular aufrufen lässt. Zudem ist eine Anmeldung per Fax unter (0 72 21) 93 18 28 oder schriftlich an: Wahlamt, Briegelackerstraße 21, 76532 Baden-Baden, möglich. Pro Anmeldung ist ein Platz buchbar.

Bei der Online-Anmeldung sind Vorname, Name, Straße mit Hausnummer sowie E-Mail-Adresse mitzuteilen. Bei der Anmeldung per Fax oder Brief sind Name, Vorname, Straße mit Hausnummer sowie die Telefonnummer anzugeben. Anmelden können sich ausschließlich Bürgerinnen und Bürger aus dem Stadtkreis Baden-Baden.

Insgesamt gibt es 850 Plätze

Die Plätze im Kurhaus werden in der Reihenfolge der Buchung vergeben. Insgesamt dürfen 600 Personen in den Bénazetsaal, weitere 250 in den Weinbrennersaal. Sind die maximal zulässigen Zahlen erreicht, informiert das Wahlamt die Personen, die sich danach anmelden.

Die Anmeldefrist beginnt am Freitag, 18. Februar, 8 Uhr. Sie endet, sobald alle Plätze vergeben sind - und spätestens am Donnerstag, 3. März, 24 Uhr. Für die Besucher am 7. März gilt am Einlass die 3G-Regel sowie FFP2-Maskenpflicht. Allerdings weist die Stadtverwaltung darauf hin, dass sich die Corona-Regeln möglicherweise ändern können.

Fragen online, per Fax oder Brief

Im Rahmen der öffentlichen Vorstellung können Bürger Fragen an die Kandidaten einreichen. Dies ist einmal über das Frageformular auf der städtischen Internetseite unter www.baden-baden.de/oberbuergermeisterwahl (externer Link) möglich. Die Fragen lassen sich im Formular eintragen und direkt absenden. Zudem können Fragen per Fax an die (0 72 21) 93 18 28 oder schriftlich an Wahlamt, Briegelackerstraße 21, 76532 Baden-Baden eingesandt werden. In diesen Fällen müssen Vorname, Name, Straße und Hausnummer angegeben werden.

Angemeldete Besucher haben im Foyer des Kurhauses kurz vor Beginn der Kandidatenvorstellung weiter die Möglichkeit, ihre Frage schriftlich zu formulieren. Anonym eingereichte Fragen oder Fragen mit unzureichenden Angaben zur Person des Fragestellenden werden nicht berücksichtigt, so die Stadtpressestelle.

Das Wahlamt bittet um kurze, prägnante Fragen. Ausführliche Inhaltsdarstellungen vor der eigentlichen Fragestellung müssen gegebenenfalls gekürzt werden, um möglichst viele verschiedene Themenbereiche in die Vorstellungsrunde einbringen zu können. Frageberechtigt sind ausschließlich Bürger des Stadtkreises Baden-Baden. Nicht möglich ist es, Fragen telefonisch durchzugeben. Die Einreichungsfrist beginnt am 18. Februar, 8 Uhr, und endet am 3. März, 16 Uhr.

Am Vorstellungsabend zieht Moderatorin Ute Kinn aus den nach Themenbereichen aufgeteilten Pools Fragen und stellt sie den Bewerbern.