Baden-Badener Osterfestspiele bieten Talk-Programm auf der Kurhaus-Dachterrasse mit Aussicht

Sonst nur selten zugängliche Säle und eine wunderbare Aussicht von der Dachterrasse: In die Bel Etage des Kurhauses ist die Lounge zu den Osterfestspielen in Baden-Baden eingezogen. Sie soll ein Treffpunkt für alle sein.

Die Festspiele wollen sichtbarer werden in der Stadt, und Baden-Baden soll bei Bürgern wie Touristen als Festspielstadt wahrgenommen werden: Mit der Eröffnung der Festival-Lounge in der Beletage des Kurhauses kurz vor der Premiere der „Pique Dame“ haben die Osterfestspiele einen neuen Treffpunkt für alle eröffnet und neben dem Festspielhaus ein zweites Festspiel-Zentrum eingeweiht.

„Die Lounge nimmt nicht nur eine ganz wichtige Funktion während der Osterfestspiele ein, künftig sollen alle Festspiele in ganz Baden-Baden stattfinden, und das Zentrum ist nun mal auch das Kurhaus“, sagt Festspielhaus-Intendant Benedikt Stampa. Zukünftig stelle er sich sogar vor, vor dem Kurhaus noch ein Zelt aufzustellen, als erste Anlaufstelle für Touristen, die vielleicht nicht wissen, dass hier Festspiele stattfinden, so Stampa.

Er hofft, dass die zum Unesco-Weltkulturerbe gekürte Stadt Baden-Baden in den kommenden Jahren wieder „überschwemmt werden wird von Touristen“. Heuer weht schon eine rot-weiße Flaggenparade vor dem Kurhaus als Signal für die neue Lounge in den ansonsten selten zugänglichen Sälen.

Was heißt hier eigentlich Lounge? Ein neumodischer Begriff, der aber etwas ganz Einfaches sein soll: „Jedem, der sich in Baden-Baden auskennt oder sich nicht auskennt, die Möglichkeit geben, sich hier während der Osterfestspiele einzufinden“, erklärt Stampa.

Das Thema in der Lounge lautet neben Künstlertreff und Diskurs-Programm auch: freies Plaudern beim Kaffee auf der aussichtsreichen Dachterrasse. „Sie ist einer der schönsten Plätze im Haus und auch der ganzen Stadt“, sagt BKV-Geschäftsführer Steffen Ratzel.

Talk-Programm mit Philosoph Sloterdijk zum Auftakt

Wann geht es täglich los im zweiten Festspielzentrum Kurhaus? Noch vor dem Mittagsläuten: mit Einführungen zu Opern, Konzerten; bei einem Talk-Programm begegnen sich Besucher, Musiker und Experten.

Den Auftakt der Gesprächsrunden macht am Montagnachmittag Deutschlands bedeutendster Philosoph der Gegenwart, Peter Sloterdijk. Auch die Kammermusik-Programme der Berliner Philharmoniker finden bis Ostermontag, 18. April, zum überwiegenden Teil in den Konzertsälen des Kurhauses statt.

Aber nicht nur für die arrivierten Konzertgänger wird einiges geboten; auch die Jugend ist eingebunden mit dem Bildungs- und Engagementprogramm der START-Stiftung.

Die Stiftung mit Sitz in Frankfurt wird von Partnern aus der Privatwirtschaft sowie dem Bundesamt für Migration getragen, um bundesweit junge Menschen mit Migranten-Hintergrund bildungspolitische und kulturelle Förderung angedeihen zu lassen.

Für die Osterfestspiele der Berliner Philharmoniker haben sich 60 Jugendliche über die Themen der „Pique Dame“ – über „Liebe. Sucht. Glück“ – Gedanken gemacht: Fotos, Videos und Poesie wurden für eine multimediale Ausstellung im oberen Kurhaus-Foyer produziert; die anregenden Texte münden auch in einen Poetry Slam: „Bube, Dame, König, Slam“ wird am Ostersonntag, ab 21 Uhr, von den START-Stipendiaten in der Jugendbegegnungsstätte aufgeführt.

Gesprächsrunde mit Verena Bentele und Zohre Esmaeli

Einige der jungen Leute werden sich auch an den beiden Gesprächsrunden zur „Zukunftskultur“ in der Lounge an Karfreitag und Karsamstag beteiligen, unter anderem mit Verena Bentele, blinder Biathlon-Star, mehrfache Olympiasiegerin und aktuell Bundesbeauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung, sowie mit der Aktivistin Zohre Esmaeli, einem Ex-Modell, zu Fragen wie „Was ist Superkraft?“ oder „Kann man sich in dieser Welt noch verlieben?“

Die 20 jungen Leute treffen am Mittwoch in Baden-Baden ein und werden auf dem Campus der Euraka untergebracht, wo sie auf das Bundesjugendorchester treffen, das hier auf der Akademiebühne probt. Noch so ein Vorzeige-Programm beim Festival für junge Hochbegabte.

Was ist das Bundesjugendorchester genau? „Unsere Besten der Zukunft“, sagen die Berliner Philharmoniker. Im Bundesjugendorchester sind Spitzenbegabungen unter den deutschen Musiktalenten vereint.

Seit 2013 sind die Berliner Philharmoniker das Patenorchester, das seine Schützlinge nicht nur regelmäßig zu den Osterfestspielen nach Baden-Baden mitbringt, auch der Chefdirigent der Philharmoniker leitet das Konzert des Nachwuchses. Mit Beethovens Fünfter unter Kirill Petrenko werden die jungen Musiker an Ostermontagmorgen im Bénazetsaal mit machtvollen Schicksalsklängen die Osterfestspiele beenden.