CO2-Fußabdruck verringern

„Centrum“ kann weg: Baden-Badener Schilderwald wird umweltfreundlicher

Damit der Baden-Badener Schilderwald immer up to date ist, werden Jahr für Jahr in der Kurstadt bis zu 500 Verkehrsschilder ausgetauscht. Seit kurzer Zeit wird dabei auch was für die Umwelt getan.