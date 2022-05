Der Schwarzwaldverein in Baden-Baden bietet ein buntes Programm für Naturbegeisterte. Neu angeboten werden in Baden-Baden die Mountainbike-Touren.

Eine Sonnenwendfeier, 24-Stunden-Wanderungen oder Drachenfeste: Mit so einem Programm kann der Schwarzwaldverein Baden-Baden zwar (noch) nicht aufwarten. Die Vorsitzende Anita Welti ist aber überzeugt, dass ein über junge Mitglieder ergänztes Vorstands- und Wanderführerteam ähnliche Veranstaltungen auf die Beine stellen könnte wie der Schwarzwaldverein Straubenhardt.

Von dort stammen besagte Ideen nämlich, wie sie erzählt. „Eine Truppe junger Männer hat sich eingebracht und das Spektrum des Vereins kreativ erweitert. Mit Erfolg. Ein bisschen so stelle ich mir das auch für Baden-Baden vor.“

In der Kurstadt, sagt sie, seien Vorstand wie Mitglieder vorrangig älteren Semesters. So gestalteten sich eben auch die Aktivitäten. Die beschränkten sich indes keineswegs auf Spaziergänge durch den Schwarzwald: „Radtouren, Schneeschuh- oder auch Mehrtageswanderungen bieten wir ebenfalls an.“

„Mountainbike-Abendrunde“ findet dienstags in Baden-Baden statt

Jüngst startete der Verein sogar seine erste dienstägliche „Mountainbike-Abendrunde“ – mit erstaunlich positiver Resonanz, so Welti. „Wir sind noch immer sehr attraktiv“, befindet sie.

Zwar seien rund 150 Mitglieder im Vergleich etwa zum Boom der 1970er Jahre recht wenig, dennoch seien viele von diesen mit Begeisterung aktiv dabei.

„Der Fokus hat sich im Laufe der Zeit verändert“, sagt sie. „Angesichts des Klimawandels ist es uns ganz wichtig, die Menschen für Natur und Umwelt zu sensibilisieren.

Egal, welchen Sportarten wir uns widmen, wir achten immer darauf, dass wir naturverträglich unterwegs sind.“ Wandern sei letztlich nichts anderes als ein Beitrag zum Umweltschutz: „Nur, was man kennt, kann man auch wertschätzen.“

Vereinsvorsitzende ist begeisterte Wanderin

Eine Mountainbike-Tour bei feuchter Witterung über schmale Wanderpfade sei zum Beispiel keine Option. „Man hinterlässt dann Furchen und Fußgänger können nicht mehr gut laufen.“ Das wäre aus ihrer Sicht auch den Wegewarten des Schwarzwaldvereins gegenüber nicht fair, die die Wege samt Beschilderung pflegten und vielfach sogar selbst eingerichtet hätten. „Wer Abenteuer sucht, kann dafür ausgewiesene Mountainbike-Strecken nutzen, etwa im Sinzheimer Wald.“

Für Welti selbst, eine begeisterte und weit gereiste Wanderin, bedeutet die Vereinszugehörigkeit spannende, immer neue Begegnungen. Die ergeben sich ihr zufolge auch bei den Aus- und Weiterbildungen für Wander- und Bergführer sowie bei den jährlichen Wanderführertreffen.

Man trifft Gleichgesinnte, tauscht sich aus, es entwickeln sich sogar Freundschaften. Anita Welti, Vorsitzende des Schwarzwaldvereins Baden-Baden

„Man trifft Gleichgesinnte, tauscht sich aus, es entwickeln sich sogar Freundschaften.“ Wer eine Ausbildung absolviere, bekomme vom Arbeitgeber eine Woche Bildungsurlaub, unterstreicht sie.

„Abschließend erhält man eine Zertifizierung und kann seine erworbenen Fähigkeiten einbringen.“

Jeder habe seine persönlichen Vorlieben und entsprechend Spaß daran, diese zu vermitteln. „Das macht das Vereinsleben so vielseitig.“

Die Vorbereitungskurse für ein Ehrenamt im Vorstand – sie finden in Freiburg und Baden-Baden statt –, seien ähnlich interessant. „Man knüpft dort zugleich viele Kontakte zu anderen Vereinen.“

Schwarzwaldverein Baden-Baden bietet Wandertour im Oktober an

Im Oktober, sagt Welti, biete der Schwarzwaldverein Baden-Baden erstmals wieder eine Wanderwoche an. „Wir haben uns für den Schluchsee entschieden, das ist in Corona-Zeiten eine vergleichsweise sichere Option.“ Sie selbst finde zunehmend Gefallen an Mehrtageswanderungen von Station zu Station, zumal man so die regionale Gastronomie und Hotellerie unterstütze.

„Solche Touren haben Suchtpotenzial“, sagt Welti. Insgesamt ist sie also zufrieden mit ihrem Verein, wobei sie eben auch ein wenig auf jüngere Menschen hofft, die sich voller Tatendrang in die Reihen des Vorstands oder der (Rad-) Wanderführer mischen. Und für zusätzliche Dynamik sorgen.