Bekannte Hits von Rod Stewart, den Bee Gees und Pink Floyd ziehen von Donnerstag, 29. Juni, bis Sonntag, 2. Juli, Fans der legendären Bands zu den Tribute-Shows in den Kurgarten.

An allen vier Tagen wird bei freiem Eintritt abwechslungsreiche Live-Musik geboten, teilte Baden-Baden Events mit. Dabei reicht das Spektrum von hochklassigen Pop-Shows über Jazz, Balkan-Jazz, Swing und Chanson bis hin zu Afrobeat und Funk & Soul.

Baden-Badener Sommernächte: Programm am Donnerstag, 29. Juni

Der Donnerstag startet um 16 Uhr mit dem Wawau Adler Quartett. Wawau Adler gilt international als Gypsy-Jazz-Gitarrist der Extraklasse. Er widmet sich zunächst intensiv dem Jazz Manouche oder Gypsy-Swing.

Der in Belgien geborene Gitarrist Django Reinhardt erlangte einst mit dieser von ihm kreierten Jazz-Richtung Weltruhm. Später knüpft Adler musikalisch an Bebop und Jazzrock an. Mit Jazz Manouche erlangt Wawau Adler internationale Bekanntheit.

Ab 19 Uhr betritt Mr. Rod – The No. 1 Rod Stewart Show die Bühne. Er war bereits im vergangenen Jahr schon einmal vor begeistertem Publikum zu Gast bei den Sommernächten. Mr. Rod ist die in Europa exklusive Hommage an den britischen Weltstar und seine Lieder.

Mr. Rod überzeugt mit einer Show voller emotionaler Höhepunkte und mit bestechend kreativen Interpretationen unvergesslicher Songs wie „Sailing“, „Baby Jane“, „Da Ya Think I’m Sexy“, „Rhythm Of My Heart“, „The First Cut Is The Deepest“, heißt es in der Mitteilung.

Konzerte im Kurgarten: Programm am Freitag, 30. Juni

Der Freitag startet um 16 Uhr mit Borsch4Breakfast. Die Wurzeln des Quartetts sind so unterschiedlich wie die musikalischen Hintergründe: Rumänisch, Serbisch und Deutsch. Auf der Bühne entlädt sich das in einem gelungenen Potpourri aus osteuropäischer Folklore, Balkan-Jazz, bis hin zu experimentellen Einflüssen.

Die Band Night Fever – A Tribute To The Bee Gees gilt als eine der erfolgreichsten und authentischsten Bee Gees-Tribute-Shows weltweit. Keine andere Band kommt dem Original so nah, so der Veranstalter weiter.

Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Hits der Bee Gees so authentisch und perfekt wie möglich zu interpretieren und dabei trotzdem der Show ihre persönliche Note zu verleihen. Basierend auf dem legendären Konzert aus 1997 „One Night Only“ in Las Vegas inszenieren sie ab 20 Uhr eine Show auf der Bühne der Sommernächte.

Samba und Swing am Samstag, 1. Juli, bei den Baden-Badener Sommernächten

The Jamulus Connection sind vier internetaffine Profi-Musiker, die sich während ihrer erzwungenen Homeoffice-Phase über das Netz gesucht und gefunden haben. Gearbeitet wurde ausschließlich digital.

Live begegnet sind sich die Musiker tatsächlich auf der Bühne bei ihrem allerersten Konzert. Herausgekommen ist wunderschöne Musik, mitreißende Samba, moderner Bossa Nova, etwas Gitarren-Folk und eine Prise Fusion. Ab 12 Uhr startet ihr Konzert im Kurgarten.

Swing’n’Roll präsentieren The Cracked Cookies ab 14 Uhr. Das Gesangstrio bringt verschiedene Musikstile zusammen: Swing, Jazz, Rock, Chanson in dreistimmigem Gesang, die mit viel Witz und Humor und einem Hauch von Burleske vorgetragen werden.

Ab 16 Uhr trifft Swing auf Hip-Hop im Gatsby Style. Das Duo Chris Dunker und Phil Ohleyer von Goldmeister laden ein in die glorreichen 20iger Jahre mit einem Mix aus deutschen Hip-Hop-Texten und dem Jazz der 20iger Jahre. Songs wie „Sie ist weg“ von den Fanta 4 oder „Dickes B“ von Seeed werden neu interpretiert, aber auch selbst geschriebene Lieder präsentiert.

Afrobeat, Funk, Jazz & Soul ertönt mit Bantu ab 20 Uhr. 1996 in Köln von Sänger Ade Bantu gegründet, ist BANTU eine der wenigen Gruppen der afrikanischen Diaspora, die das Erbe von King Sunny Adé und Fela Kuti in den Soundtrack der globalen afrikanischen Bewegung verwandeln.

Pink Floyd Tribute am Sonntag, 2. Juli

Simon Holliday & his Rhythm feat. Rebecca-Madeleine Katz haben sich der Musik von Thomas “Fats“ Waller verschrieben: klassischer Jazz, der mit Virtuosität und Freude gespielt wird – ganz im Stil des Vorbildes. Ab 12 Uhr auf der Bühne des Konzertpavillons.

Um 15 Uhr folgt Marion & Sobo Band. Das französisch-deutsch-polnische Quintett singt und spielt mit viel Charme, Humor, Leichtigkeit und Spielfreude für ein kultur- und generationenübergreifendes Publikum, einen eigenen modernen Stil aus vokalem Gypsy Jazz, globaler Musik und Chanson, heißt es in der Mitteilung.

Die deutsche Pink Floyd-Tribute Band Kings Of Floyd präsentiert ab 19 Uhr anlässlich des 50-jährigen Jubiläums das komplette Album Dark Side Of The Moon. Zudem ertönen absolut authentisch präsentierte Songs aus allen Pink Floyd-Phasen. Mit ihrer perfekten Illusion eines echten Pink Floyd-Konzertes begeistert die Formation auch eingefleischte Pink Floyd-Enthusiasten.