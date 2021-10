Selbst der Förster arbeitet mit dem Smartphone

Weg vom Papier: Baden-Badener Stadtverwaltung baut Digitalisierung aus

Dicke Papierpacken gehören in der Baden-Badener Stadtverwaltung der Vergangenheit an. In vielen Bereichen der Verwaltung ist die Digitalisierung schon weit voran geschritten. Beispielsweise beim Baubetriebshof.