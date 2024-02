Traurige Nachricht aus Marokko: Der in Baden-Oos im großen Storchennest neben der Grundschule geborene Storch „Steffo“ ist am Sonntag in Marokko ums Leben gekommen. Er wurde keine vier Jahre alt. Das meldet der Storchenbetreuer Stefan Eisenbart in einer E-Mail-Nachricht an die Redaktion.

Winterquartier in 2.000 Kilometern Entfernung

„Steffo“ war seit seiner Geburt im Jahr 2020 unter besonderer Beobachtung gestanden. In Oos war er zusammen mit zwei Geschwistern auf die Welt gekommen.

Alle drei Tiere wurden beringt. Einer der drei Vögel verschwand schon im Winter 2020 bei seinem Flug gen Süden spurlos über der Sahara. Storch „Steffo“ jedoch schaffte es nach Gibraltar und im zweiten Jahr nach Marokko. Dort überwinterte er seither auch jedes Jahr bei der Stadt Kenitra, etwa 2.000 Kilometer von Oos entfernt, am Atlantik.

Ein etwaiger Finder hat sich bisher nicht gemeldet. Wolfgang Fiedler

Max Planck Institut

„Dort wurde er immer wieder von unserem Freund Abidi Mustapha gesichtet“, berichtet Stefan Eisenbart. Der pensionierte Tierarzt in Marokko kümmert sich in Kenitra auch um kranke und verletzte Störche. Von ihm habe es immer eine aktuelle Berichterstattung gegeben darüber, wo „Steffo“ gerade ist und wie es ihm geht.

Doch von „Steffo“ fehlte über den an seinem Ring befindlichen Peilsender seit dem 11. Februar jegliche Spur. „Abidi Mustapha war deshalb beunruhigt und wollte wissen, was mit dem Tier ist“, schreibt Eisenbart. Er habe daraufhin Wolfgang Fiedler vom Max-Plank-Institut für Verhaltensbiologie kontaktiert und folgende Mitteilung erhalten.

„Der Vogel ist seit dem 11. Februar mittags leider tot, Ursache unklar. Seit 12. Februar ist der Sender wohl im Dunklen und ich weiß nicht, wo er jetzt steckt. Irgendwo in Bab-Fès/Kenitra vermutlich. Ein etwaiger Finder hat sich leider trotz aufgedruckter E-Mail-Adresse bisher nicht gemeldet.“ Wie Eisenbarth mitteilt, hat Abidi Mustapha „Steffo“ am Donnerstagvormittag im Wasser gefunden. „Der Sender war nicht mehr da, aber über die Ringnummer konnte der Storch eindeutig identifiziert werden. ,Steffo’ hat auch keine äußerliche Verletzung. Die Todesursache bleibt wahrscheinlich unbekannt.“

Von den drei Ooser Störchen aus dem Jahr 2020 bleibt also nur noch „Mario“ übrig. Er hat den Flug übers Mittelmeer nie gewagt und in den ersten Jahren in Spanien überwintert. Den Winter 2023/24 verbringt er derzeit noch in Südfrankreich, wie Eisenbarth mitteilt.