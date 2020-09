Baden-Badenerin erzählt, wie es ist, eine Hündin in sein Leben aufzunehmen

Ivy wittert eine Feldmaus. Im Handumdrehen springt die quietsch­fi­dele Hundedame in das saftig grüne Gras am Wegesrand. Sie bringt mehr als 20 Kilogramm auf die Waage und hat eine ordentliche Zugkraft – da muss ihr Frauchen Annika Grove die Leine schon mal fest im Griff haben.

„Ivy, Fuß!”, ruft sie. Der Australian Shepherd mit seinem prächtigen graubraunen Fell hört auf Kommando und folgt seinem Frauchen. „Es war wie Liebe auf den ersten Blick”, erklärt Grove und beugt sich zu ihrer tierischen Freundin hinunter. Die haselnussbraunen Augen der Hundedame leuchten besonders anmutig im Sonnenschein.

Ivy war keine Schnellvermittlung

Seit mehr als einem Jahr gehört Ivy bereits zur Familie. Vorher war sie im Tierheim Baden-Baden untergebracht und wurde zusammen mit einem weiteren Australian Shepherd als Fundtier abgegeben. Wie alt genau die Hündin sei, könne man nicht sagen. Ein Tierarzt habe sie auf zwei oder drei Jahre geschätzt, erklärt ihre Besitzerin. Die beiden gehen weiter.

„Ivy war von Anfang an sehr aufgeschlossen und freundlich”, erklärt Grove und bindet die Hundedame an eine lange blaue Leine. In der Kennenlernphase habe die Familie die Hündin jedes Wochenende besucht und somit ernstes Interesse an einer Vermittlung gezeigt.

Es war wie Liebe auf den ersten Blick. Annika Grove / Studentin

Dass das Tierheim keine Schnellvermittlungen anbietet, findet Grove lobenswert – immerhin gehe es hier um ein Lebewesen. Eine Adoption vom Tierheim legt die Hundebesitzerin jedem ans Herz. Interessenten sollten sich unbedingt genügend Zeit mit dem Hund nehmen und ihn vor der Vermittlung richtig kennenlernen, erklärt sie.

Hundeschule ist Pflicht

Apropos Lernen: Die Hundeschule gehöre nach wie vor zum Pflichtprogramm, erklärt die junge Studentin. Einmal in der Woche trainiert sie gemeinsam mit Ivy, ganz nebenbei schreibt sie noch an ihrer Masterarbeit – klingt nach einem Vollzeit-Job.

In der Hundeschule lernt Ivy mit den verschiedensten Umwelteinflüssen zurechtzukommen, dazu gehört besonders Autolärm. Die Hundedame zieht an der Leine, der Weg führt über einen unebenen Steinboden umringt von einem Meer aus Grün. Der perfekte Ort, um mit Ivy ein paar einstudierte Tricks zu üben.

Sitz und Platz gehören zum Standardrepertoire – das Kommando „Gib Pfote” sieht bei der Hündin jedoch ein wenig anders aus. Frauchen Grove legt ihre Hand vor die sitzende Fellnase und Ivy legt ihre Pfote oben drauf.

Nachdem Ivy von einem Auto angefahren worden war, musste ihr ihr rechtes Bein amputiert werden. Eine Wesensveränderung habe ihre Besitzerin seither jedoch nicht festgestellt, ganz im Gegenteil: Kämpferin Ivy strotzt gerade zu vor Energie. Grove achtet jedoch darauf, dass sie sich mit ihren drei Pfoten nicht überanstrengt und gerade beim Spielen regelmäßig Verschnaufpausen einlegt. Eins steht fest: Sportlich und schnell ist der Australian Shepherd nach wie vor.

Grove hat mittlerweile eine große Wiese erreicht und bindet ihre Hündin los. Sie wirft Ivys Hundespielzeug in hohem Bogen auf die Wiese. Die Hundedame hüpft dem Spielzeug hinterher.

Am Anfang war es nervenaufreibend

Anfangs sei Ivy noch jedem Vogel hinterhergejagt. Das sei ganz schön nervenaufreibend gewesen, erklärt Grove und muss lachen. Das ist kein Wunder – ein gewisser Jagdtrieb liegt den Aussies im Blut. Auch mit vorbeifahrenden Fahrrad-Fahrern habe die Hundedame so ihre Schwierigkeiten gehabt.

Das ausgiebige Training in der Hundeschule habe sich jedoch ausbezahlt, Grove hat ihren stürmischen Dreibeiner gut im Griff. Für die Studentin sei es anfangs jedoch merkwürdig gewesen, so streng mit ihrer Hündin zu sein. Ivys Vorgängerin Susi war vergleichsweise leicht zu erziehen.

Der Cocker-Spaniel-Mix war ein eher zurückhaltender und nicht so abenteuerlustige Zeitgenosse. Grove bindet Ivy wieder an, die beiden gehen weiter.

Die Hundedame hat müde Augen

Mittlerweile hat Ivy ein schattiges Plätzchen am Wegesrand entdeckt. Zwischen ein paar grünen Büschen hat es sich die Hundedame bequem gemacht.

Grove gönnt Ivy die wohlverdiente Pause. Plötzlich spitzt die Hündin ihre haarigen Ohren: In unmittelbarer Nähe ist Kinderlachen zu hören. Ivy beobachtet die Kleinen lediglich, die Familienhündin mag die Gegenwart von Menschen.

Mit der sich anbahnenden Abenddämmerung neigt sich der Spaziergang dem Ende zu. Die Hundedame läuft schon etwas langsamer und hat müde Augen. Nach dem abenteuerreichen Lauf durch die grünen Felder haben sich Ivy und ihr Frauchen den Feierabend redlich verdient.