Vier Minuten, dann geht das Mikrofon von Corinna Spaeth aus. Die geborene Baden-Badenerin ist Mitte Oktober im Finale des internationalen Speaker Slams in Masterhausen angetreten. Gemeinsam mit 76 anderen Rednern hat sie einen neuen Weltrekord für die größte Teilnehmerzahl aufgestellt. Bei einem Speaker Slam präsentieren Sprecher aus verschiedenen Kategorien ein Herzensthema und müssen die Jury von sich überzeugen.

Jeder hat nur vier Minuten Zeit, dann geht es wie am Fließband weiter. Für Corinna Spaeth „Adrenalin pur“. Das Thema der studierten Psychologin: Was Menschen in Krisen unbesiegbar macht. Sie verdeutlicht, dass es in Krisen immer einen imaginären Engel und einen Teufel gibt. „Der Teufel will dir sagen, dass Dinge nicht gehen, an diesem Krisenpunkt sollten wir nicht verzweifeln“, mahnt sie. Stattdessen solle sich jeder in einer solchen Situation klar machen: „Dein Rettungsring bist du selbst.“ Um das zu verdeutlichen, hat sie bei ihrer Rede einen echten Rettungsring ins Publikum geworfen.