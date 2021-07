Loslassen vom Alltag ist angesagt

Baden-Badens Theater-Intendantin zieht es in ihrem Sabbatjahr nach Norwegen

Nicola May gönnt sich eine einjährige Auszeit, um neue Energie für ihre Arbeit als Chefin der städtischen Bühne in Baden-Baden zu tanken. Erfüllen sich ihre Erwartungen in diesem von der Corona-Pandemie geprägten Jahr?