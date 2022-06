Baden-Badnes neuer OB Späth korrigiert sich: Es gab bereits Gespräche mit Fraktionen

Am Freitag hatte der neue Baden-Badener Oberbürgermeister Dietmar Späth gesagt, es habe noch keine Gespräche mit den Fraktionen im Gemeinderat gegeben. Jetzt rudert er zurück.

Der neue Baden-Badener Oberbürgermeister Dietmar Späth hat am Samstag telefonisch klargestellt, dass es – anders als von ihm am Freitag gegenüber unserer Redaktion behauptet – doch schon Gespräche zwischen ihm und mehreren Gemeinderatsfraktionen gegeben hat.

Gleich zu Beginn des Wahlkampfs, so Späth, habe er sich bei der Fraktion der Freien Bürger für Baden-Baden (FBB) vorgestellt. Die SPD-Fraktion kam ins Muggensturmer Rathaus. Zudem habe es bereits nach der Wahl ein Gespräch mit den Fraktionschefs der Grünen gegeben.

Am Freitag hatte Späth noch gesagt, dass die Fraktionen im Gemeinderat bislang noch keinen Kontakt mit ihm aufgenommen hätten. Für diese falsche Darstellung bitte er um Entschuldigung, so Späth. Er sei bei der Nachfrage am Freitag unkonzentriert gewesen.