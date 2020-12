Mitarbeiter stellen im Video-Clip Werke vor

„Baden in Schönheit“: Ausstellung im Baden-Badener Museum LA8 mit virtuellem Rundgang

Im März ist die Ausstellung „Baden in Schönheit“ im Museum LA8 in Baden-Baden eröffnet worden. Doch dann kam der Lockdown. Museumsdirektor Matthias Winzen und seine Mitarbeiter filmen nun Video-Clips, in denen sie ihre Lieblingsexponate vorstellen.