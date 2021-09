Bahnstrecke zwischen Rastatt und Offenburg am Samstag für zwei Stunden gesperrt

Nach einem tödlichen Unfall auf den Schienen in der Nähe des Haltepunkts Baden-Baden Rebland ist die Bahnstrecke zwischen Rastatt und Offenburg am Samstagmittag für knapp zwei Stunden gesperrt worden.

Wie die Polizei in Offenburg mitteilte, ereignete sich der Vorfall um 12.40 Uhr am Samstag, eine Person kam dabei ums Leben. Fremdverschulden könne nahezu ausgeschlossen werden, heißt es von der Bundespolizeiinspektion in Offenburg.

Die Rheintalbahn musste für den Einsatz von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr in diesem Bereich gesperrt werden. Es kam zu Beeinträchtigungen im Zugverkehr.

Gegen 14.30 Uhr wurde die Sperrung wieder vollständig aufgehoben.