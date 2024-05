Bandenmitglieder wegen Doppelraub in Baden-Baden vor Gericht

Diebesgut im Wert von fast 370.000 Euro – so hoch soll der Wert der Beute zweier Männer gewesen sein, die sich seit Donnerstag vor dem Landgericht Baden-Baden verantworten müssen. Schwerer gemeinschaftlicher Bandendiebstahl lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, die von einem weiteren dritten Täter ausgeht, der jedoch nicht ermittelt werden konnte.

Angeklagt sind ein 26 Jahre alter Mann aus Baden-Baden und ein 25-Jähriger aus Rastatt. Dem 26-Jährigen wird vorgeworfen, dass er in den frühen Morgenstunden des 19. Mai 2023 in Geschäftsräume in den Kurhauskolonnaden eingedrungen ist und mit dem unbekannten weiteren Täter hochwertige Lederhandtaschen, Kleidung und vor allem Schmuck im Wert von 211.136,30 Euro gestohlen hat.

Nur wenige Monate später, am 17. August des vergangenen Jahres, wieder in den frühen Morgenstunden zwischen vier und fünf Uhr, versuchte der Mann sein Glück in demselben Ladengeschäft erneut, diesmal soll ihn der 25-jährige begleitet haben. Auch hier gehen die Ermittler davon aus, dass ein bislang unbekannter dritter Mann an der Tat beteiligt war, dies soll offenbar auf Videoaufnahmen einer Überwachungskamera zu sehen sein.

Beschuldigter sitzt in U-Haft

Der 26-Jahre alte Beschuldigte sitzt in Untersuchungshaft, zu den Vorwürfen hatte er sich bislang nicht eingelassen, vor Gericht brach er nun erstmals sein Schweigen. „Bei der ersten Tat im Mai waren wir zu zweit“ räumte der Mann die Vorwürfe ein, allerdings: „Den Namen von Komplizen zu nennen, damit würde ich mir keinen Gefallen tun“, sagte er mit Blick auf die Staatsanwältin, die in vorangegangenen Verständigungsgesprächen bei einem umfassenden Geständnis eine Freiheitsstrafe unter vier Jahren vorsichtig in Aussicht gestellt hatte.

Dazu würde auch gehören, dass er den Namen des Mittäters preisgibt. Er schilderte jedoch detailliert die Geschehnisse bei dem ersten Diebstahl im Mai 2023. „Die Tat war zufällig und nicht geplant“ gab er zu Protokoll.

Demnach hat er den Abend mit einem Freund in einer Diskothek verbracht und dabei erhebliche Mengen Alkohol und Drogen konsumiert. Auf dem Nachhauseweg in den frühen Morgenstunden bemerkte er, dass das Rollgitter am Hintereingang eines Ladengeschäftes, etwa 100 Meter entfernt vom Kurhaus, nicht ganz heruntergelassen war, sondern nur bis etwa 25 Zentimeter über den Boden reichte. Er versuchte es nach oben zu drücken, was gelang. „Ich fuhr nach Hause, zwei Stunden später waren wir wieder da“, so der Angeklagte weiter.

Die beiden Männer schoben das Gitter nun weiter hoch, hebelten die dahinter liegende Holztür auf und machten sich in aller Eile daran, Waren einzupacken. Dabei betraten sie auch den Schaufensterbereich. Doch draußen gingen zufällig zu diesem Zeitpunkt zwei Zeugen vorbei, die inzwischen ebenfalls die nahegelegene Diskothek verlassen hatten: „Zunächst ist mir aufgefallen, dass das Licht gebrannt hat“, sagte eine Zeugin dem Gericht. Dann sah sie die zwei schwarz gekleideten Männer, die OP-Masken trugen. Umgekehrt hatten aber auch die Einbrecher sie und ihren Begleiter entdeckt und ergriffen die Flucht.

Beute auf dem Ballermann verbraten

Die Täter rannten sofort zu ihrem Auto, das gegenüber dem Theater geparkt war und flohen über die Werderstraße. Der Wert ihrer Beute: über 211.000 Euro. Der 26-Jährige sprach dann auch erstmals darüber, was nach seiner Flucht vom Tatort geschah. Demnach hat er sich zunächst mit dem unbekannten Mittäter die Beute geteilt. Danach sei er, obwohl er noch nie einen Führerschein besaß – mit dem Auto nach Spanien gefahren. „Ich habe auf Mallorca Party gemacht“, sagte der Mann, der seinen Anteil der Beute in Spanien vornehmlich an Privatpersonen verkauft haben will. Etwa 25.000 Euro habe er insgesamt bekommen und diese schnell wieder ausgegeben.

Appartements für 150 Euro die Nacht, dazu täglich zwei Gramm Kokain und fünf Gramm Cannabis, „schon morgens“, sagte er. Auch die Besuche bei Ballermann dürften ins Geld gegangen sein. Knapp drei Monate nach der ersten Tat macht sich der Angeklagte denn auch erneut auf den Weg zurück nach Baden-Baden, wo er seinen Diebeszug vom Mai wiederholen möchte.

Doch bereits wenige Tage nach dem zweiten Einbruch gerät er ins Visier der Polizei und sitzt nun seit dem 2. September in der JVA Offenburg in Untersuchungshaft. Die Hauptverhandlung wird am 15. Mai fortgesetzt.