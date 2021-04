Baden-Badenerin kennt die kleinen Tricks fürs Wohlfühlen in der Pandemie

Barbara Helder-Ramin betreibt einen Wohlfühlladen in Baden-Baden. Was verbindet Sie mit Wohlfühlen? Hat die Corona-Pandemie daran was geändert?

Sich wohlfühlen trotz Pandemie? „Klar geht das“, versichert Barbara Helder-Ramin mit breitem Lächeln und verrät die kleinen Tricks, die in den vermeintlich grauen Alltag ein bisschen „Wellness“ bringen.

Natürlich läuft in ihrem kleinen Wohlfühlladen am Augustaplatz seit mehr als einem Jahr längst nicht mehr alles in gewohnter Weise. Dennoch hat sie sich einen Weg geschaffen, in dem sie wenigstens teilweise den Zutritt in ihre kleine Welt ermöglichen kann. „Ich habe meine Angebote in fünf Bereiche aufgeteilt“, erklärt sie.

„Es gibt eine Duftwelt, eine Wohnwelt und zum Beispiel auch eine Genusswelt.“ Kosmetik, zu der auch allerlei feine Gerüche gehören, sowie Lebensmittel können nach wie vor angeboten werden. Allerdings darf jeweils nur eine kleine Zahl an Personen zeitgleich in dem zweigeschossigen Laden verweilen und etwa schnuppern.