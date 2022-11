Mehr Schutz für Wanderfalken

Kletterverbot am Battert in Baden-Baden: Warum die Badener Wand künftig ganzjährig gesperrt bleibt

Kletterer und Wanderer sind bei Touren in den Battertfelsen in Baden-Baden ab kommendem Jahr stärker eingeschränkt als bisher. Worauf müssen sie sich in dem Naturschutzgebiet einstellen?