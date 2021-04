Bauarbeiten an der Reinhard-Fieser-Brücke

Die Bauarbeiten an der Reinhard-Fieser-Brücke haben im Januar 2020 begonnen. Die Stadt lässt das von Max Laeuger in den 1920er-Jahren gestaltete und inzwischen denkmalgeschützte Bauwerk komplett neu errichten, weil ein Gutachten Mängel an der Statik und damit der Tragfähigkeit ergeben hatte. Nach einer Winterpause zwischen Weihnachten und Mitte März gehen die Arbeiten allmählich dem Ende entgegen. Das Rathaus rechnet mit einem Abschluss Ende Juni. Die Kosten liegen voraussichtlich bei rund vier Millionen Euro.

Aus Sicht der Stadtverwaltung bietet die Neugestaltung der Brücke und des Abschnitts bis zum Leopoldsplatz die Chance, die Weichen für eine nachhaltige und zukunftsfähige Entwicklung der Innenstadt zu stellen. Im Fokus steht dabei vor allem die künftige Verkehrsregelung im Quartier Fieser-Brücke, Untere Sophienstraße, Kreuzstraße, Kaiserallee, Goetheplatz und Friedrichstraße. Alexander Uhligs Baudezernat sieht dort eine Fußgängerzone vor. mr