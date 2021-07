Bauunfall mit verschütteter Person in Baden-Baden

In Baden-Baden ist am Freitag eine Person bei Bauarbeiten in einer tiefen Baugrube verschüttet worden.

In der Lichtentaler Straße ist am Freitag eine Person bei Bauarbeiten in einer ungefähr fünf Meter tiefen Baugrube verschüttet worden. Die Feuerwehr teilte mit, dass sie die Einsatzstelle gesichert hat. Der Patient wurde in der Baugrube versorgt.

Mit der Hilfe der Speziellen Rettung aus Höhen und Tiefen wurde die Person mit eine Drehleiter mit Seiltechnik geborgen.