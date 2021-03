Die 60-jährige Beate Schneider ist 1960 in der ehemaligen DDR geboren. Dort hat sie einen pädagogischen Beruf studiert, der in Brandenburg nach der Wende nicht anerkannt wurde. Für eine Stelle im Baden-Badener Kinder- und Jugendheim ist sie dann in die Bäderstadt gezogen. Die Pädagogin im Erziehungsdienst war zunächst Mitglied in der Wahlalternative Arbeit und Soziale Gerechtigkeit (WASG) und danach in der Partei Die Linke. Für Die Linke war sie mehrere Jahre Sprecherin im Kreisverband Baden-Baden Rastatt. Schneider wohnt gemeinsam mit ihrer Familie in der Baden-Badener Innenstadt. Ihr Arbeitsweg führt sie täglich über die Lichtentaler Allee.