Kostenlose Durstlöscher

Bedenken über Bord geworfen: Baden-Baden bekommt Trinkbrunnen in der Innenstadt

An öffentlichen Brunnen den Durst löschen? Da schreckten in Baden-Baden immer die Schilder „Kein Trinkwasser“ ab. Bisher. Doch in dieser Saison sollen sie an mehreren Wasserspeiern verschwinden.