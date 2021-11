Bedrohung mit Holzschwert: 38-Jährige beißt Polizisten in Baden-Baden

Nachdem ein 38-Jähriger einen 27-Jährigen mit einem Holzschwert in Baden-Baden bedroht hat, wollte ihn die Polizei festnehmen. Dabei verletzte der 38-Jährige einen Polizisten.

Ein 38-jähriger Mann hat am Donnerstag in Baden-Baden mehrere Polizisten bedroht und einen davon dabei verletzt. Zuvor bedrohte er einen 27-Jährigen mit einem Holzschwert, teilte die Polizei mit.

Der 27-jährige Mann lief gegen 3.20 Uhr die Straße „Im Rolfeld“ entlang, als ihn der 38-Jährige mit einem Holzschwert entgegenlief und dann damit bedrohte. Die alarmierten Polizeibeamten stellten den 38-Jährigen daraufhin im Bereich eines Parkplatzes in der Flugstraße fest.

Als sie den Mann festnehmen wollten, widersetze sich dieser massiv. Die Beamten konnten ihn nur mit vereinten Kräftigen unter Kontrolle bringen. Bei der Festnahme biss der Mann einem Polizisten mehrfach in die Hand. Dabei verletzte er diesen.

Ob der 38-jährigen Mann auch einen Polizeieinsatz am Mittwochnachmittag in der Rheinstraße in Bade-Baden ausgelöst hat ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei beschlagnahmte das Holzschwert. Den Mann erwarten mehrere Strafanzeigen.