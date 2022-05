„Rund zehn Prozent der Bevölkerung“, sagt Eunike Bottesch. In Baden-Baden werden also rund 5.000 Personen, die in der Haushaltsstichprobe zufällig ausgewählt wurden, interviewt. Ausgewählt werde nach der Anschrift – also vom Einfamilienhaus bis hin zum Wohnblock. Wer in die Stichprobe falle, erhalte eine schriftliche Terminankündigung von einem Erhebungsbeauftragten, beschreibt Bottesch den Ablauf. Natürlich könne auch ein Alternativtermin vereinbart werden.