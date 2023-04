Behörde droht am Battertfelsen in Baden-Baden mit Bußgeld

Zum Schutz des Wanderfalken wurden Bereiche der Badener Wand am Battertfelsen in Baden-Baden gesperrt. Das Regierungspräsidium berichtet, dass dort dennoch immer wieder Personen unterwegs seien – und droht mit Bußgeld.

Laut dem Regierungspräsidium in Karlsruhe sind im gesperrten Bereich der Badener Wand am Battertfelsen in Baden-Baden immer wieder Personen unterwegs.

Auch auf nicht markierten und dementsprechend nicht zum Wandern freigegebenen Wegen würden regelmäßig Menschen beobachtet. Bei den Übertretungen handele es sich keinesfalls um Kavaliersdelikte, teilt die Behörde mit.

Verstöße gegen die erlassene Allgemeinverfügung, die zu erheblichen Störungen der Wanderfalken führen, können mit Bußgeldern geahndet werden. Handlungen, die nachweislich zu einem Brutabbruch des Wanderfalkens führen, können nach Angaben der Behörde sogar strafrechtliche Konsequenzen haben.

Ende März sei zudem ein Teil der Informations- und Hinweisschilder bis zur Unkenntlichkeit zerkratzt worden. Die Tafeln hätten kurzfristig durch den Pflegetrupp des Regierungspräsidiums ersetzt werden müssen.

Wanderfalken sind in Zeit der Brutplatzwahl empfindlich

Die Wanderfalken, für deren Schutz die Behörde zu den Maßnahmen griff, seien in der Zeit der Brutplatzwahl besonders empfindlich. Störungen könnten dazu führen, dass der Platz doch wieder aufgegeben wird und ein neuer Platz gesucht werden muss.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat die Lebensstätte des geschützten Wanderfalkens an der Badener Wand im Naturschutzgebiet „Battertfelsen beim Schloß Hohenbaden“ mit einem neuen Schutzkonzept beruhigt.

Battertfelsen in Baden-Baden: Wildtierkameras wurden installiert

Dafür wurden in dem beliebten Klettergebiet Kletterhaken und die Felsenbrücke entfernt. Außerdem wurde im Januar mit der Aufstellung von Informationstafeln und Wildtierkameras begonnen.

Das Regierungspräsidium appelliert an Besucherinnen und Besucher sich an die Sperrungen zu halten und damit zum Schutz der Wanderfalken beizutragen. „Der Stopp des Artenschwundes und der Erhalt der Biologischen Vielfalt kann nur gelingen, wenn wir diese Aufgaben als gesamtgesellschaftliche Verantwortung ansehen und jeder seinen Betrag leistet“, heißt es in der Mitteilung.