Ein Frau aus Baden-Baden war offensichtlich zur rechten Zeit am passenden Ort: Am Black-Jack-Tisch mit der Nummer eins des Casinos in Baden-Baden knackte sie mit einem Einsatz von 2,50 Euro den Jackpot mit 167.760,95 Euro.

Sie hatte neben ihrem Einsatz für das Black Jack Spiel noch 2,50 Euro auf eine zusätzliche Wette gesetzt.

Der Croupier, so eine Mitteilung der Spielbank, deckte die dritte Karte auf und komplettierte das vor der Frau liegende erfolgversprechende Karo-7-Duo mit einer dritte roten Karo 7. Am Spieltisch brandete Jubel auf, heißt es.

„Erst konnte es die Gewinnerin nicht fassen, dann kehrte eine Ruhe ein, die wahrscheinlich nur an Tagen wie diesen möglich ist. Es war fast eine besinnliche Freude“, beschreibt Casino-Chef Thomas Schindler den Moment um 19.41 Uhr am Zweiten Weihnachtsfeiertag.

Spieltisch in Baden-Baden feiert mit einem Glas Champagner

Er sei zu der Zeit in einem Nebensaal gewesen und habe den Jubel vernommen. Nach der Auszahlung des großen Gewinns sei der gesamte Tisch zur Feier des Tages auf ein Glas Champagner eingeladen worden.

Das 2018 eingeführte Blazing 777 Black Jack ist eine Besonderheit in den drei baden-württembergischen Spielbanken und bundesweit nur in wenigen Casinos vorzufinden, teilt die Spielbank mit.

Bei dieser Zusatzwette können Spieler neben ihrem Einsatz optional 2,50 Euro für die Zusatzwette setzen und so am Jackpot teilnehmen.

Jackpot-Rekord im Casino liegt bei 180.000 Euro

Dieser füllt sich Standort übergreifend für die Spielbanken in Baden-Baden, Konstanz und Stuttgart. Da der Jackpot seit mehr als eineinhalb Jahre nicht mehr gefallen war, rangierte er auf dem hohen Level. Der Rekord liegt bei 180.000 Euro, ebenfalls gewonnen in Baden-Baden.

Den hatte ein 36 Jahre alter Gewinner im Sommer 2021 abgeräumt, ein Gelegenheitsspieler aus dem Raum Offenburg. Eine Stunde lang habe er damals mit drei anderen Spielern am Spieltisch gezockt, als schließlich die richtigen Karten gekommen seien.

Stapel Geldscheine war mehr als zehn Zentimeter hoch

Die Auszahlungssumme von 180.682 Euro sei auch für die Kasse der Spielbank nicht alltäglich gewesen, hieß es seinerzeit: Der Stapel der Geldscheine war den Angaben zufolge mehr als zehn Zentimeter hoch.

„Dieser Jackpot im Black Jack ist nach dem All Time High im Sommer 2021 der zweithöchste in Deutschland und einer der höchsten Gewinne in Europa“, sagt Otto Wulferding, Geschäftsführer der Baden-Württembergische Spielbanken.

Vor dem Rekordgewinn des Mannes aus dem Raum Offenburg lag der bisherige Rekord im sogenannten Blazing 777 Mega-Jack Pot“bei 93.691 Euro. Er wurde im Oktober 2018 in Konstanz gewonnen.